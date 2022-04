Microsofts virtuele Build-ontwikkelaarsconferentie begint op 25 mei

Microsoft houdt zijn volgende ontwikkelaarsconferentie Build op 25, 26 en 27 mei. Zoals aangekondigd zal het evenement alleen maar in een digitale versie plaatsvinden, in verband met de coronapandemie.

Dat valt te zien op Microsofts evenementenpagina. Het bedrijf zei een jaar geleden tot en met juli 2021 geen fysieke evenementen te houden, om zo de coronabesmettingscijfers in de Verenigde Staten niet omhoog te helpen. Onduidelijk is of die datum inmiddels nog verder de toekomst in geschoven wordt.

Op Build presenteert Microsoft onder andere grote toevoegingen aan zijn prominentste producten, zoals Windows, Office en Edge. Vorig jaar kwam het met zijn Fluid Framework, PowerToys Run, Project Reunion en verbeteringen aan het Windows Subsystem for Linux.

Wie straks Microsoft Build live wil volgen, moet zich registreren op de Build-website. Die heeft echter nog geen update gehad voor de editie van dit jaar; wie naar de officiële Build-webpagina navigeert, ziet alleen nog informatie over Build 2020.