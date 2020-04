Microsoft-evenementen zijn in 2020 en misschien deels in 2021 alleen digitaal

Microsoft schrapt in 2020 al zijn fysieke evenementen. De geplande evenementen gaan wel digitaal door. Dat was al bekend van de Build-conferentie in mei, maar dat geldt nu ook voor Ignite in september en andere evenementen. Misschien geldt dit ook voor 2021.

Microsoft schrapt volgens bronnen van ZDnet al zijn fysieke evenementen tot juni 2021. Als dat klopt, zou de Build-conferentie volgend jaar ook alleen digitaal plaatsvinden. Microsoft heeft tegenover de site bevestigt dat in ieder geval alle evenementen in 2020 worden vervangen door een digitale variant. Over evenementen voor volgend jaar bevestigt het bedrijf nog niets.

In een statement zegt Microsoft dat het vanwege de coronapandemie voor de rest van dit jaar 'de mogelijkheid om te experimenteren met digitale evenementen' zal omarmen. Op de website van het jaarlijkse Ingnite-evenement staat inmiddels ook dat deze editie alleen digitaal zal plaatsvinden.

Volgens de bronnen van ZDnet heeft Microsoft de rigoureuze beslissing gemaakt om de komende digitale evenementen goed te kunnen voorbereiden. Wereldwijd hebben techbedrijven in de afgelopen periode veel fysieke evenementen geschrapt die in de komende maanden zouden plaatsvinden. Microsoft is het eerste grote techbedrijf dat al zijn evenementen voor een lange periode schrapt.

Microsoft heeft dinsdag op zijn site richtlijnen voor klanten gepubliceerd met informatie over het organiseren van digitale evenementen. De softwaregigant laat klanten tot juli 2020 via zijn platform digitale evenementen met honderdduizend deelnemers organiseren, in plaats van het maximum van tienduizend deelnemers.