Amazon, Microsoft en Palantir gaan gezondheidszorg VK helpen met dataproject

Amazon, Microsoft en Palantir werken samen met de Britse National Health Service om op basis van data te voorspellen waar tekorten in de gezondheidszorg kunnen ontstaan. De staat van de gezondheidszorg moet via dashboards inzichtelijk worden.

De drie Amerikaanse bedrijven willen volgens het plan data van het 111-noodnummer van de NHS inzetten, samen met andere gegevens met betrekking tot covid-19 die de overheidsorganisatie kan leveren. Ook het in London gevestigde Faculty AI helpt om de data te interpreteren.

Het gaat onder andere om gegevens over welke beademingsapparatuur op welke plekken gebruikt wordt, de mate van ziekte bij zorgpersoneel, hoeveel patiënten welk soort ziekenhuisbedden bezet houden en de verwachte duur van de bezetting van bedden.

Op basis van al die gegevens moeten modellen en dashboards opgezet worden die de gevolgen van het verschuiven van resources zoals beademingsapparatuur in kaart brengen. Die analyses moeten tot betere beslissingen leiden over de bestrijding van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk, zoals pro-actief apparatuur in regio's in stelling brengen, patiënten verspreiden over ziekenhuizen en potentiële infectiehaarden in een vroeg stadium signaleren.

De BBC schrijft dat er privacyrisico's zijn, maar dat de NHS belooft dat data geanonimiseerd is en vernietigd wordt zodra de crisis achter de rug is. Amazon zet zijn AWS-clouddivisie in, Microsofts deelname betreft Azure en Palantir levert zijn Foundry-software om de databronnen aan elkaar te knopen. Onder andere de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement gebruikt software van Palantir om mensen die illegaal de grens over zijn gestoken op te sporen en te deporteren.