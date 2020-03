Microsoft stopt vanaf mei tijdelijk met niet-essentiële updates voor Windows

Microsoft brengt vanaf mei alleen nog maar beveiligingsupdates uit voor Windows. De C- en D-releases, met niet-essentiële toevoegingen, worden gepauzeerd. Microsoft zegt dat te doen om Windows zo stabiel mogelijk te laten draaien tijdens de coronapandemie.

De maatregel geldt voor alle Windows-versies die ondersteund worden, van Windows 10 1909 tot Windows Server 2008 SP2. Microsoft zegt te stoppen met niet-essentiële updates om zo prioriteit te kunnen geven aan maandelijkse beveiligingsupdates. Wanneer Microsoft het reguliere updateschema hervat, is niet bekend. Tot mei zullen er ook nog niet-essentiële updates verschijnen, waarom Microsoft daar over ruim een maand mee stopt en niet eerder, is ook niet duidelijk.

Microsoft schaart zijn Windows-updates in de categoriën B, C en D. De B-release komt iedere tweede dinsdag van de maand uit en bevat beveiligingsupdates. In de derde en vierde week van de maand brengt Microsoft de C- en D-releases uit met aanpassingen die geen betrekking hebben op beveiliging. De bedoeling is dat tijdens die fase de features uit de C- en D-versies getest kunnen worden en zo de volgende maand in de B-release kunnen verschijnen. Door de maatregel komen er vanaf mei geen C- en D-releases meer en verschijnt er dus geen nieuwe functionaliteit in Windows. De B-releases met beveiligingsupdates gaan volgens planning door.