Huawei wil Google-apps in zijn appwinkel

Huawei wil dat Google-apps via zijn eigen AppGallery beschikbaar komen. De Chinese fabrikant verwijst naar de AppStore op iOS, waar dat ook het geval is. Op die manier zouden consumenten toch toegang moeten krijgen tot de Google-diensten.

Huawei-topman Eric Xu spreekt die wens uit in een interview met CNBC. Recente Huawei-smartphones, zoals de Mate 30 en P40, zijn door de handelsrestricties die door de Verenigde Staten zijn opgelegd, uitgekomen zonder Google-diensten. Met Huawei Mobile Services heeft de Chinese fabrikant een alternatief ontwikkeld voor de Google-diensten, maar toch wil de fabrikant graag de apps en diensten van Google kunnen aanbieden.

In China levert de fabrikant zijn telefoons al zonder Google-diensten en dat is voor die markt geen probleem. In andere werelddelen, waar gebruikers gewend zijn aan Android met Google-diensten, lopen de verkopen terug. Huawei zegt tegen CNBC dat de omzet in 2019 door de opgelegde handelsrestricties zo'n 11 miljard euro lager was dan verwacht. De jaaromzet kwam uit op 112 miljard euro, terwijl het bedrijf in april verwachtte een jaaromzet van 123 miljard euro te behalen. In mei werden de handelsrestricties opgelegd.

Huawei zegt dat de financiële tegenvaller vooral de consumententak van het bedrijf treft. De omzet van dat bedrijfsonderdeel waar smartphones en laptops onder vallen, was vorig jaar 61 miljard euro, dat was zo'n 9 miljard euro lager dan verwacht.

Door de handelsrestricties mogen Amerikaanse bedrijven alleen met toestemming hardware of software leveren aan Huawei. Google zou vermoedelijk ook toestemming moeten krijgen om zijn apps en diensten aan te bieden in de AppGallery.