Windows-subsysteem voor Linux verlaat bèta in Fall Creators Update

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het Windows-subsysteem voor Linux, waarmee gebruikers bijvoorbeeld Linux-tools kunnen draaien, in de herfst zijn bčtastatus verliest. Vanaf de Fall Creators Update is het daarmee een volledig onderdeel van Windows.

Microsofts Rich Turner meldt dat het subsysteem voor Insiders al langer niet meer in bèta is sinds build 16251. Insiders hebben al geruime tijd toegang tot de functie, die werd geïntroduceerd als onderdeel van de Anniversary Update. Begin deze maand kwam Ubuntu beschikbaar als app in de Windows Store. Volgens Turner verandert er weinig aan het subsysteem zelf, al zullen gebruikers nu gebruik kunnen maken van het reguliere ondersteuningsproces bij problemen.

In de blogpost worden een aantal scenario's genoemd waarvoor het subsysteem expliciet niet is bedoeld, waaronder het draaien van een Linux-distributie bovenop het subsysteem in productieomgevingen. met het verlies van de bètastatus zal het nog steeds niet mogelijk zijn om Linux-bestanden vanuit Windows te benaderen, al moet hier in de loop van de tijd verandering in komen. Er zijn momenteel bovendien geen plannen om ondersteuning te bieden aan x-servers-apps.

Waar het systeem wel voor bedoeld is, is bijvoorbeeld het uitvoeren van Linux-processen vanuit de Windows-opdrachtprompt en andersom, naast het draaien van Linux-commandlinetools voor ontwikkeling en beheer. Microsoft kondigde de Fall Creators Update in mei aan.