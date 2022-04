Ubisoft verwijdert nagemaakte GoldenEye 007-maps in Far Cry 5 na takedownverzoek

De GoldenEye 007-levels die modder Krollywood gedurende 2,5 jaar in Far Cry 5 namaakte, zijn door Ubisoft verwijderd. De uitgever kreeg een takedownverzoek van filmbedrijf MGM. Krollywood wil de maps later mogelijk weer online plaatsen.

Krollywood schrijft op YouTube dat de levels door Ubisoft zijn verwijderd. MGM zou een mail naar Ubisoft hebben verstuurd, inclusief de namen van levels en door wie ze zijn gemaakt. Ubisoft zou deze levels daarna offline hebben gehaald. Hij vermoedt dat de levels nu pas offline zijn gehaald, omdat meerdere internationale media over de levels schreven.

In de reacties zegt hij eerst te twijfelen of hij de maps wel opnieuw uit kan brengen, omdat hij bang was daarmee in de problemen te raken. Op Reddit geeft hij echter aan de levels 'zo snel als mogelijk' weer opnieuw uit te willen brengen, met 'kleine' aanpassingen in de naam. Krollywood heeft namelijk nog steeds lokale kopieën van de maps.

Ubisoft bevestigt tegenover Kotaku de levels offline te hebben gehaald na een claim wegens auteursrechtenschending. De uitgever geeft verder geen details over wie die claim indiende en zegt dat de kwestie nu tussen de rechthebbenden en de modder ligt.

Eerder deze maand werd bekend dat Krollywood na 1400 uur werk alle maps van de Nintendo 64-game had nagemaakt in Far Cry 5. Deze levels waren volledig speelbaar en door anderen te downloaden binnen de Arcade-gamemodus.