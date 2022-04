'Windows 11 gaat 'black screen of death' tonen bij crashes'

Microsoft wijzigt de kleur van zijn bekende blue screen of death-meldingen bij Windows-crashes naar verluidt van blauw naar zwart bij Windows 11. Vooralsnog lijkt alleen de kleur van het scherm te veranderen; de overige eigenschappen zoals de emoji blijven identiek.

Dat Microsoft overstapt op een zwart blue screen of death is nog niet in de huidige Insider Build-versie van Windows 11 zichtbaar, maar wordt gemeld door The Verge. Die site heeft goede bronnen met betrekking tot nog onaangekondigde Microsoft-informatie. De overige tekst en informatie die Microsoft op het crashvenster toont, zou ongewijzigd blijven, waaronder sad-smiley en de qr-code.

Hoewel het slechts om de kleur lijkt te gaan, is een wijziging noemenswaardig: Windows gebruikt blauw al sinds versie 1.0 als achtergrondkleur, toen nog om 'Incorrect DOS version'-meldingen te geven. Bij Windows 3.1 introduceerde Microsoft de BSOD als venster voor systeemcrashes. Daarmee toont het bedrijf een datadump die systeembeheerders kan helpen om oorzaken van crashes te vinden. In 2012, bij de komst van Windows 8, voegde Microsoft de verdrietige smiley toe en sinds 2016 is er de QR-code.

In de Insider Build van Windows 11 die Microsoft deze week beschikbaar maakte, heeft het scherm een groene achtergrondkleur. Dat was ook bij testversies van Windows 10 het geval, sinds 2016. De precieze reden van de vermeende kleurwijziging is niet bekend, maar de achtergrondkleur bij het afsluiten van Windows 11 is ook zwart.