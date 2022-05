Microsoft geeft 'black screen of death' toch zijn traditionele 'blue' terug

Microsoft gaat de 'black screen of death' toch weer 'blue' maken in Windows 11. Microsoft wijdt er in de update notes geen andere tekst aan dan dat het daarmee 'weer zo is als bij voorgaande Windows-versies'.

Al sinds Windows 1.0 was het Windows-crash-scherm blauw, maar met ingang van Windows 11 besloot Microsoft de kleur van het scherm te wijzigen naar zwart. De update die die wijziging terugdraait, wordt nu geïntroduceerd in zijn Beta en Release Preview-kanalen voor het os. Dat betekent dat de wijziging naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich laat wachten voordat hij naar de releaseversie komt.

Hoewel een kleur niet van veel gevolg is, is dit element van de interface zeer oud en bekend. In Windows 1.0 werd de kleur gebruikt op de achtergrond bij meldingen van een 'Incorrect DOS version'. In Windows 3.1 werd het de achtergrondkleur voor systeemcrashes en introduceerde de ontwikkelaar ook de datadump die helpt om de oorzaak van de crash te achterhalen. In 2012, bij de komst van Windows 8, voegde Microsoft de verdrietige smiley toe en sinds 2016 is er de QR-code. Insider-builds van Windows 10 en 11 hebben overigens een groene achtergrondkleur voor hun crash-schermen.

De zwarte BSOD, straks in de wieg gesmoord