Nvidia bevestigt framerate te beperken in 12 Geforce Now-games

Nvidia heeft bekendgemaakt welke games op zijn Geforce Now-gamestreamingplatform frameratelimieten onder de 60 hebben. Het gaat om twaalf games, waarvan Nvidia concludeert dat ze zonder die limieten 'niet een consistente ervaring van hoge kwaliteit' bieden.

Gebruikers op bijvoorbeeld Reddit merkten al eerder op dat bepaalde games op Geforce Now simpelweg nooit boven bepaalde framerates uit komen, ondanks dat de dienst bij een Priority-abonnement maximaal 60fps kan weergeven. Die post was een week geleden en nu heeft Nvidia zelf een lijstje gepubliceerd. De ergste gevallen zijn Cyberpunk 2077 en Assassin's Creed Odyssey met maximaal 45fps.

Nvidia licht toe dat games hun eigen 'optimal playable settings' krijgen en dat betalende Priority-leden van de dienst deze instellingen per sessie kunnen aanpassen. Dat geldt echter niet voor de onderstaande games: daarbij geldt het framerateplafond voor hun altijd. Naar alle waarschijnlijkheid geldt het dan ook voor gebruikers van het gratis lidmaatschap. Bij het nieuw geïntroduceerde RTX 3080-abonnement gelden deze maxima niet, vertelt Nvidia aan The Verge.

Blijkbaar is er geen optie voor gamers om de grafische settings van deze games te verlagen en de vrijgemaakte rekenkracht in te zetten voor een hogere framerate. Het Priority-abonnement biedt prestaties die ongeveer overeen moeten komen met een RTX 2080, wat wel doet vermoeden dat 60fps in op zijn minst een deel van deze games haalbaar moet zijn als men de toeters en bellen uitschakelt. 60fps is de maximale framerate van dat abonnement.

Ook tegen The Verge vertelt Nvidia dat het niet uit te sluiten is dat het RTX 3080-abonnement in de toekomst wel te maken krijgt met dergelijke frameratelimieten, omdat het 'onmogelijk is in te schatten wat toekomstige games voor uitwerking gaan hebben op onze serverhardware'. Het nieuwe abonnement biedt maximaal 1440p op 120fps op pc's en met een Shield TV wordt 4k met hdr ondersteund.