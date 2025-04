Microsoft brengt eerste preview uit van Office 2024 LTSC

Microsoft heeft voor het eerst een preview uitgebracht van Office 2024. Gebruikers van zowel Windows als macOS kunnen een betaalde previewversie van de Long Term Service Channel kopen, die vijf jaar ondersteuning krijgt.

Microsoft schrijft dat er een commerciële preview van Office 2024 LTSC beschikbaar is voor Windows en macOS. Voor Windows is er het Professional Plus-pakket en voor macOS is er Standard for Mac. In beide pakketten zitten Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote. In de Windows-versie zit ook databasetool Access. Verder zijn er pakketten met Microsoft Project Professional 2024 en Visio Professional 2024.

Microsoft zegt dat de software vijf jaar ondersteuning krijgt binnen het Fixed Lifecycle-beleid. Volgens het bedrijf is Microsoft 365 voor veel bedrijven nog steeds het beste kantoorpakket, maar het losstaande Office kan interessant zijn voor zakelijke gebruikers die de software graag lokaal willen draaien, bijvoorbeeld vanwege regelgeving of om andere redenen. Office 2024 moet later in het jaar definitief uitkomen.