Orthodontist krijgt AVG-boete van 12.000 euro wegens formulier zonder https

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 12.000 euro uitgedeeld aan een orthodontistenpraktijk omdat die op een aanmeldformulier geen ssl-verbinding gebruikte. Het onderzoek duurde ondanks de relatief simpele overtreding ruim twee jaar.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft dat het de boete uitdeelde aan een niet nader genoemde orthodontist. "De praktijk krijgt de boete omdat nieuwe patiënten zich via een onbeveiligde website konden aanmelden. Hierdoor liepen patiënten de kans dat gevoelige gegevens, zoals hun BSN, in verkeerde handen zouden terechtkomen", schrijft de privacytoezichthouder.

De AP startte een onderzoek nadat het een klacht van een patiënt ontving. Uit het onderzoek bleek dat nieuwe patiënten in de praktijk zich moesten aanmelden via een online formulier. Daarbij werd onder andere naar hun burgerservicenummer gevraagd, naast standaard naw-gegevens. Die gegevens werden echter via een standaard http-verbinding verstuurd naar de praktijk. Dat gebeurde volgens de AP tussen in ieder geval 1 juli 2018 en 29 mei 2019. De orthodontist zou in die periode hebben gewerkt aan een nieuwe website. De praktijk beroept zich erop dat de ontwikkelaar van de oude website 'haar nooit gewezen had op de mogelijkheid' van een ssl-certificaat.

Volgens de privacytoezichthouder voldoet de orthodontist met het onbeveiligde formulier niet aan standaardregels voor beveiliging zoals die door onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum zijn opgesteld. Bovendien zou een certificaat niet duur zijn, stelt de toezichthouder. "Een TLS-certificaat kan kosteloos worden verkregen, al dienen in de regel kosten te worden gemaakt om het certificaat door een IT’er op de server te laten installeren of vernieuwen omdat de geldigheidsduur is verstreken. Dit zijn kortdurende handelingen waar slechts loonkosten mee gemoeid zijn."

De boete van 12.000 euro is volgens de AP 'gepast'. Er zijn geen 'boeteverlagende factoren', zoals bij eerdere relatief lage boetes wel het geval was. Onlangs concludeerde Tweakers dat de Nederlandse toezichthouder relatief weinig, maar hoge boetes uitdeelde.

Het heeft lang geduurd voordat de AP de boete definitief heeft uitgedeeld. Al in februari 2019 begon het onderzoek. De AP zucht al jaren onder onderbezetting, en voorzitter Aleid Wolfsen klaagt regelmatig over het budget dat de privacywaakhond krijgt.