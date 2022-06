AP geeft AVG-boete van 15.000 euro aan bedrijf dat ziektes registreerde

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 15.000 euro opgelegd aan een bedrijf dat zijn systeem om ziekteverzuim te registreren slecht beveiligde. Ook verzamelde het bedrijf onterecht meer gezondheidsgegevens dan was toegestaan. Daarmee overtreedt CP&A de privacywet.

De privacytoezichthouder deelt de boete uit aan CP&A. Het bedrijf krijgt de boete vanwege twee overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Het gaat specifiek om de registratie van ziekteverzuim. De AP kwam de overtreding na een melding in januari 2019 op het spoor.

Uit het onderzoek van de toezichthouder bleek dat CP&A in ieder geval tussen maart en mei 2019 te veel gezondheidsgegevens verzamelde van werknemers. Het bedrijf vroeg bij ziekteverzuim naar veel verschillende gegevens. Naast persoonsgegevens, inclusief naw-gegevens en het burgerservicenummer, sloeg het bedrijf ook op welke ziekte een werknemer had, wat de prognose was voordat die beter was, en een veld met verdere opmerkingen over de ziekte. Met name het feit dat de naam van de ziekte en specifieke klachten werden opgeslagen, mag volgens de toezichthouder niet. De gegevens van 25 medewerkers werden vastgelegd, waarbij voor sommige medewerkers extra klachten in het opmerkingenveld werden vastgelegd.

De AP concludeert dat het bedrijf daarmee artikel 9 van de AVG overtreedt. Dat heeft betrekking op het opslaan van gezondheidsgegevens. Onder de privacywet zijn dat 'bijzondere persoonsgegevens', waarvoor strengere regels gelden voor het opslaan daarvan. "Omdat het verwerken van namen van ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen niet noodzakelijk is voor de re-integratie van werknemers is de verwerking daarvan verboden", schrijft de toezichthouder.

Het bedrijf beveiligde de gegevens bovendien slecht. Het sloeg de informatie op in een bestand dat op Google Drive stond. Het bedrijf had daarbij intern ook geen specifieke maatregelen genomen rondom authenticatie. Zo had het 'technische en organisatorische maatregelen' kunnen nemen, zoals tweestapsverificatie. Organisatorisch had CP&A wel geregeld dat het bestand alleen beschikbaar was met een specifieke link waar alleen de nodige werknemers toegang toe zouden moeten hebben, maar omdat ook derden bij het bestand konden als die link uitlekte, vindt de AP de beveiliging niet goed genoeg. "De AP is van oordeel dat CP&A ten opzichte van haar verzuimregistratie een onvoldoende passend beveiligingsniveau heeft gehanteerd." Met dat laatste overtreedt het bedrijf artikel 32 van de AVG.

De AP wilde aanvankelijk een hogere boete geven. Volgens de boetebeleidsregels zouden die neerkomen op respectievelijk 725.000 en 310.000 euro voor de twee overtredingen. Het totaalbedrag van 1.035.000 euro kon het bedrijf echter niet dragen. "Op grond daarvan ziet de AP aanleiding om het boetebedrag te verlagen. De AP acht in dit geval een boete van 15.000 euro passend en geboden en acht CP&A voldoende draagkrachtig om dit bedrag te kunnen betalen", schrijft de toezichthouder. De boete werd al uitgedeeld in maart 2020, maar wordt nu pas openbaar, nadat het bedrijf tevergeefs bezwaar had aangetekend.

De boete is relatief laag vergeleken met eerdere boetes van de toezichthouder. Tot voor kort deelde de AP niet veel, maar wel opvallend hoge boetes uit, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Tweakers bekeek onlangs die cijfers, kort nadat de AP ook een boete van 'slechts' 7500 euro had opgelegd.