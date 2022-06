Canadese site LocateFamily.com krijgt AVG-boete van 525.000 euro van AP

De site LocateFamily.com heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 525.000 euro gekregen. De vermoedelijk Canadese website heeft geen EU-vertegenwoordiger, waardoor mensen volgens de AP lastig hun gegevens kunnen laten verwijderen.

LocateFamily.com publiceert volgens de AP adresgegevens en telefoonnummers van mensen, vaak zonder dat deze mensen dit zelf weten. Volgens LocateFamilys faq verzamelt de site de persoonsgegevens via sociale media en fora, en via bedrijven die deze gegevens verzamelen en weer doorverkopen. Het bedrijf zegt niet te willen delen waar specifieke data precies vandaan komt, maar zegt alleen persoonsgegevens te publiceren die 'niet-vertrouwelijk' zijn, zoals naam en woonadres.

De AP zegt tientallen klachten over de site te hebben ontvangen, omdat de site zonder toestemming deze gegevens zou plaatsen. Omdat deze informatie openbaar beschikbaar staat, zouden 'nietsvermoedende mensen opeens verrast kunnen worden met onverwachte bezoekers op de stoep'. AP-vicevoorzitter Monique Verdier noemt het publiceren zonder toestemming daarom 'kwalijk'. Ook omdat met deze informatie identiteitsfraude gepleegd kan worden.

De website heeft wel een verwijderingsformulier, toch noemt AP het verwijderen van de gegevens 'niet eenvoudig' vanwege het ontbreken van een vertegenwoordiger in de EU. Het hebben van zo'n vertegenwoordiger binnen de EU is onder de AVG verplicht voor dergelijke sites die in de EU diensten of producten aanbieden, schrijft de AP. Daarom krijgt de site een boete van 525.000 euro.

Om de site te dwingen alsnog zo'n loket binnen de Europese Unie te openen, legt de AP ook een last onder dwangsom op. Hiervoor kreeg de site een deadline die op 18 maart verstreek. Elke twee weken die de site niet aan die eis voldoet, komt er een extra boete van 20.000 euro, met een maximum van 120.000 euro. Het is niet duidelijk of de site inmiddels een EU-vertegenwoordiger heeft aangewezen.

De AP zegt te hebben bemiddeld voor mensen die hun gegevens van de site wilden laten verwijderen. 'In de meeste gevallen' heeft LocateFamily deze gegevens inmiddels verwijderd. LocateFamily.com laat mensen contactgegevens zoeken bijvoorbeeld van familieleden of vrienden die ze uit het oog zijn verloren. Daarnaast kunnen mensen op de site een oproep plaatsen. Op de site staan zo'n 700.000 Nederlanders. De AP zegt voor het onderzoek samen te hebben gewerkt met negen Europese privacytoezichthouders en de Canadese privacytoezichthouder.

Het onderzoek van de toezichthouder startte in mei 2018, op 10 december 2020 werd het bedrijf beboet. Tijdens het onderzoek claimde het bedrijf 'geen zakelijke relaties te hebben binnen de Europese Unie' en ook geen goederen of diensten binnen de EU te leveren. De site zegt daarom ook geen kantoor of vertegenwoordiger binnen de EU nodig te hebben. Waar het hoofdkantoor van de site staat is volgens de AP nog onduidelijk, de toezichthouder vermoedt dat het bedrijf in Canada is gevestigd.