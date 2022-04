Oprichter Pebble: Time-smartwatch faalde in 2015 door grote bezels

De smartwatch Pebble Time in 2015 faalde door grote bezels en een focus op de verkeerde doelgroep. Dat zegt de oprichter van Pebble in een blogpost. Door het falen van de smartwatch belandde de smartwatchmaker in zwaar weer en moest het bedrijf in 2016 zichzelf verkopen.

De Pebble Time in 2015 had grotere bezels dan andere smartwatches van die generatie, omdat het project ernstig achterliep, zegt Eric Michigovsky in een blogpost over Pebble. "Het project liep zo achter dat ik niet de ballen had om het ontwerp aan te passen", aldus de oprichter. De toekomst van het bedrijf hing mede af van het succes van de Pebble Time in 2015.

In dat jaar had Pebble de kosten opgevoerd om te investeren in technologie. Op die manier wilde het de markt voorblijven, maar daardoor belandde het jonge bedrijf in financiële problemen. In 2013 was er nog een nettowinst van 9 miljoen dollar, terwijl het bedrijf in 2014 break-even draaide. In 2015 was het opvoeren van de investeringen te zien aan het verschijnen van drie nieuwe modellen. Naast de Pebble Time was dat de Time Steel en Time Round. Die laatste was het enige ronde horloge van de fabrikant.

Met de Time probeerde Pebble volgens Michigovsky de focus te verschuiven van de kerndoelgroep van geeks naar een breder publiek met productiviteit als speerpunt en later fitness. Dat mislukte. Pebble verkocht zichzelf in 2016, na het verschijnen van de Pebble 2 en 2 HR, aan Fitbit. Google kocht op zijn beurt Fitbit weer een paar jaar later. Pebble-horloges zijn nog steeds bruikbaar door community-initiatief Rebble.io.

Terugkijken: videoreview van de Pebble Time