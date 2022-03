Fitbit Sense en Versa 3 krijgen in VS ondersteuning voor Google Assistant

Fitbit voegt Google Assistant toe als stemassistant op de Sense en de Versa 3-smartwatches. Ook krijgen de wearables nieuwe features om zuurstofgehaltes te meten en om andere stemassistenten te verbeteren.

De veranderingen zitten in Fitbit OS 5.1 voor de FitBit Sense en de Versa 3. Met die nieuwe versie van het besturingssysteem is het mogelijk om Google Assistant als spraakassistent in te stellen op de smartwatch. Voorlopig geldt dat alleen nog voor Amerikaanse gebruikers. Later nog dit jaar komt de functie ook naar enkele andere Engelstalige landen.

Begin 2021 komt Google Assistant ook naar Nederland. De spraakassistent is dan ook in het Nederlands te gebruiken. Google wacht op dit moment op goedkeuring om Fitbit te mogen overnemen.

De Sense en Versa 3 ondersteunen op dit moment al Amazons Alexa als spraakassistent. Gebruikers kunnen na de update kiezen wat ze willen gebruiken. Ze kunnen maar een van die twee assistenten kiezen. Gebruikers kunnen de functie oproepen via een spraakcommando, maar ook met de fysieke knop op de smartwatch. In de eerste helft van volgend jaar komt er ook een functie uit waarmee Assistant en Alexa ook terug kunnen praten tegen de gebruiker.

In Fitbit OS 5.1 voegt het bedrijf ook nieuwe features toe aan de zuurstofmeter. Gebruikers kunnen die bijvoorbeeld ook 's nachts blijven gebruiken en hun waardes zien in een nieuw dashboard in de Fitbit-app, in plaats van dat alleen als watch face te moeten bekijken. Het wordt daarnaast ook mogelijk om via bluetooth direct vanaf het apparaat te bellen via de speakers en de microfoon in de smartwatch. Tot voor kort konden gebruikers de wearable alleen gebruiken om gesprekken op te nemen of weg te drukken. Gebruikers kunnen bovendien text-to-speech gebruiken om sms'jes te detecteren in Android.