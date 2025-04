Xbox Series-consoles kunnen ongewenste geluiden in groepsgesprek dempen

Microsoft brengt een update uit voor de Xbox Series X- en S-consoles waarmee gebruikers de optie krijgen om in een groepsgesprek bepaalde ongewenste geluiden en achtergrondlawaai te dempen.

Microsoft schrijft in een ondersteuningsdocument dat de huidige systeemupdate noise suppression toevoegt aan parties. Daarmee krijgen gebruikers de mogelijkheid om 'ongewenste geluiden' zoals gamepadkliks, ademen en achtergrondlawaai eruit te filteren. Deze optie staat standaard ingeschakeld. Spelers die wel bepaalde typen achtergrondgeluid zoals muziek in hun groepsgesprekken willen behouden, kunnen de onderdrukkingsfunctie in de instellingen uitschakelen.

De update voegt nog een nieuwe optie toe waarmee spelers zich snel kunnen voegen bij de gamesessies van vrienden. Vrienden kunnen via gedeelde videoclips en screenshots meteen meedoen door op 'play' te drukken vanuit die clips of screenshots, waarna er direct gespeeld kan worden in een browser. Dit is beperkt tot mobiele apparaten of een pc met cloudgamingfunctie; in dat laatste geval is in sommige gevallen het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement nodig.