Nothing-smartphone krijgt transparante behuizing en draadloos laden

De Nothing Phone (1), die deze zomer moet verschijnen, krijgt net als de Ear (1)-oortjes een doorzichtige behuizing. De ontwerper van het toestel zegt bepaalde componenten uit te willen lichten, waaronder de spoel voor draadloos laden.

"We willen de interessante componenten benadrukken", zegt Nothing-ontwerper Tom Howard in een interview met Wallpaper. Het binnenwerk van de telefoon wordt daarop aangepast. Hij noemt als voorbeelden de camera's en de spoel voor draadloos laden.

Het toestel krijgt een frame van aluminium en een transparante achterkant, blijkt uit het interview. Daarmee komt het ontwerp overeen met de ear (1)-oortjes, het eerste product van Nothing. Het artikel toont ook een schets waarop de Phone (1) te zien zou zijn, maar het is niet duidelijk welke componenten daar precies op te zien zijn. Twee cirkels in het midden kunnen wijzen op twee camera's aan de achterkant van het toestel. Het is ook niet duidelijk of dit het definitieve ontwerp is.

Nothing wil in de zomer zijn eerste Android-smartphone uitbrengen. Die krijgt een Qualcomm Snapdragon-soc, maar verder zijn er nog geen technische details bekend. Nothing toonde al wel screenshots van de launcher die het toestel krijgt. Die Android-skin krijgt de naam Nothing OS.