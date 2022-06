Samengevat De OnePlus Nord doet veel goed, zeker voor zijn prijs. Hij heeft een mooi scherm, goede prestaties, fijne software, een snelle vingerafdrukscanner en laadt erg snel. Ook krijg je relatief veel opslag en vooral werkgeheugen voor de kostprijs. De primaire camera maakt heel soms een foutje, maar is over het algemene erg goed voor zijn prijsklasse. Minder fijn is dat de hdr-modus soms vreemde resultaten geeft. Ook zijn concurrenten OnePlus voorbijgestreefd op het gebied van softwareondersteuning en diezelfde concurrenten hebben soms ook een waterdichtheidsgraad. Pluspunten Snelle soc

65W-snelladen

Vlotte en instelbare software

Goede primaire camera

Snelle vingerafdrukscanner Minpunten Geen IP-certificering

Matige HDR-modus

Diverse concurrenten bieden langer ondersteuning Getest OnePlus Nord 2 5G, 12GB ram, 256GB opslag Grijs Prijs bij publicatie: € 500,- Vanaf € 399,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (5)

OnePlus is als merk groot geworden door flagships te killen. In de loop der tijd werden de toestellen van het merk echter duurder en schurkten ze steeds meer aan tegen die vlaggenschepen die ze in eerste instantie bevochten door veel waar voor je geld te bieden. Hoewel met de OnePlus X in 2015 een eerste uitstapje naar de middenklassemarkt naar eigen idee faalde, durfde de fabrikant het vorig jaar toch weer aan om een middenklasser op de markt te zetten: de OnePlus Nord.

Een high-end soc is anno nu minder bepalend voor een vloeiende en fijne smartphone-ervaring dan destijds. De Nord onderstreepte dat vorig jaar, samen met onder meer de Google Pixel 4a en de Samsung Galaxy A51. Natuurlijk lever je op diverse vlakken in ten opzichte van een high-end smartphone, maar dat gebeurt op aspecten waar de gemiddelde consument niet veel belang aan hecht. Zelfs de camerakwaliteit wordt voor de meeste mensen steeds acceptabeler; dat was eerder iets waar je veel op inleverde.

Bij de Nord van vorig jaar was die camera echter het duidelijkste verschil met een high-end OnePlus-toestel. We zijn dan ook benieuwd hoe de Nord 2 op dit gebied presteert. Hij heeft namelijk een nieuwe primaire camera met een grotere sensor en meer pixels. Ook zijn er stereoluidsprekers ingebouwd en heeft hij een grotere accucapaciteit, een snellere soc en ondersteuning voor maar liefst 65W snelladen.

Dat alles klinkt veelbelovend. In deze review lees je of de Nord 2 inderdaad meedingt naar de titel 'flagship-killer van 2021'.