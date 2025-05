Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. De januari-editie is bij voorbaat niet de interessantste. In de aanloop naar deze editie, vlak voor de kerst, kondigen fabrikanten hier weinig nieuwe toestellen aan. Nieuwe modellen zijn dezer dagen vooral gericht op de Chinese markt. De grote verkoopgolf daar speelt zich niet af voor Kerst, maar voor het Chinees nieuwjaar. De nu gepresenteerde toestellen zijn dan nog precies op tijd. Xiaomi heeft onlangs bijvoorbeeld zijn 13- en 13 Pro-smartphones uitgebracht, terwijl OPPO zijn foldable Find N2 en Find N2 Flip liet zien. Met uitzondering van de Find N2, zullen deze toestellen ergens dit voorjaar waarschijnlijk ook hier in de schappen komen.

Je kunt er de klok op gelijk zetten, dat naast OPPO en Xiaomi ook de meeste andere smartphonefabrikanten in de komende maanden hun nieuwe (Westerse) topmodel voor 2023 zullen presenteren. Sony en Apple zijn zowat de enige uitzonderingen, die hun line-ups vaak aan het begin en eind van de zomer verversen. Ook op nieuwe midrangers en budgettelefoons is het gebruikelijk nog wat langer wachten. Je kunt je daarmee afvragen of je uitgerekend nu een nieuwe telefoon moet kopen. Wil je een nieuw topmodel dat op het gebied van processor en camera het nieuwste van het nieuwste bevat, of een toestel met de langst mogelijke softwareondersteuning, dan is dat niet raadzaam. Aan de andere kant zijn er nu wel de nodige aanbiedingen op toptelefoons van begin vorig jaar. Die zijn nog steeds niet slecht en met de alsmaar trager verlopende innovatie in de smartphonemarkt vast niet meteen waardeloos als de nieuwe serie er eenmaal is. Fabrikanten laten de software-updates bovendien een stuk langer doorlopen dan een paar jaar geleden, zodat je met een ouder model ook in dat opzicht nog wel even verder kunt.

Voor deze BBG kregen we slechts één nieuw toestel binnen, dat we naast de eerder geteste modellen hebben beoordeeld. Met de huidige prijsontwikkeling daarbij meegenomen, kunnen we bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.