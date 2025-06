Met de feestdagen in aantocht is het weer tijd voor de laatste Laptop Best Buy Guide van het jaar. We besteden uiteraard aandacht aan de beste budgetlaptop voor 500 euro en, terug van weggeweest, de beste basislaptop die 700 euro mag kosten. Bovendien gaan we op zoek naar de beste instap in het Apple-ecosysteem nu de fabrikant uit Cupertino het aanbod van MacBooks onlangs heeft opgefrist met laptops met de nieuwe M3-socs.

Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Instap-MacBook € 1400,-

De laatste maanden van het jaar bestaan traditioneel uit het uitverkopen van de hardware die aan het begin van het jaar werd geïntroduceerd, culminerend in het koopjesfestijn Black Friday. Ondertussen werken Intel en AMD aan nieuwe hardware die waarschijnlijk op de CES van 2024 officieel wordt geïntroduceerd, waarbij laptopfabrikanten die beurs dan natuurlijk meteen aangrijpen om ook hun nieuwe line-up met die processors te laten zien. Van Intel wisten we al dat de nieuwe Meteor Lake-serie eraan zit te komen. Tweakers schreef er een preview over: chips met een opbouw van verschillende 'tiles', met snellere cpu-kernen, een verbeterde gpu en speciale lowpower-cpu-kernen die achtergrondtaken uitvoeren, plus een nieuwe npu voor AI-berekeningen.

AMD werkt volgens geruchten aan een relaunch van zijn Ryzen 7040-chips onder de Ryzen 8040-benaming, met dezelfde Zen 4-cpu-cores en RDNA3-gpu. Er zouden ook echt nieuwe Ryzen 8050-apu's aankomen onder de naam Strix Point, gebaseerd op een hybride architectuur met Zen 5- en Zen 5c-cores, maar of die in januari al klaar zijn, is ongewis. Nieuwe laptopvideokaarten voor gaminglaptops lijken er voorlopig niet aan te komen. Weliswaar houdt Nvidia op de CES een presentatie, maar die lijkt alleen te gaan over nieuwe desktopkaarten.