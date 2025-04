Begin oktober is het weer tijd voor een nieuwe editie van de Laptop Best Buy Guide. Zoals altijd kijken we daarvoor naar de beste budgetlaptop, die 500 euro mag kosten. Aangezien er in de afgelopen maand verschillende nieuwe Chromebooks op de markt zijn gekomen met Intels nieuwe Alder Lake N-processors, gaan we bovendien op zoek naar de beste Chromebook voor 500 euro. Tot slot bekijken we het segment van dunne en lichte Windows-laptops met een prijs tot 1000 euro. Mocht je budget groter zijn dan dat: twee maanden geleden bespraken we thin&lights van maximaal 2000 euro voor de extra grote Back-to-school BBG. De aanraders in dat hoofdstuk zijn nog steeds te koop.

Het aantal laptops met een processor uit Intels dertiende generatie en AMD's Ryzen 7000-serie neemt gestaag toe, al is de naamgeving bij beide fabrikanten verwarrender dan ooit. Bij AMD zijn veel processors met een mooie nieuwe naam bijvoorbeeld gebaseerd op een stevig verouderde architectuur. Zo lang je je inleest, zijn er echter prima deals te krijgen, met zelfs voor 500 euro al een laptop met een quadcore-cpu.

Voor echt nieuws op laptopgebied is het nog even wachten tot volgend jaar, wanneer Intel zijn veertiende generatie processors uitbrengt. De fabrikant deelde onlangs uitgebreide informatie over zijn nieuwe Meteor Lake-serie, waarover Tweakers een preview schreef. De nieuwe processors hebben een interessante opbouw met verschillende 'tiles'. Naast snellere cpu-kernen en een verbeterde gpu zitten er speciale lowpower-cpu-kernen in de chip die achtergrondtaken uitvoeren, plus een nieuwe npu voor AI-berekeningen. We zijn benieuwd hoe de eerste laptops met de nieuwe Core Ultra-processors zullen presteren.