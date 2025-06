Met zelf een pc bouwen kun je het zo gek maken als je wilt: een moederbord van meer dan 1000 euro, een videokaart van het dubbele, een dikke processor en een hoop opslag, en voor al dat moois een krachtige voeding en capabele (water)koeling. Een sluitpost is vaak de behuizing; waar ga je al dat moois instoppen en past dat wel of voldoet je oude kast ook nog? Wie al zoveel geld heeft uitgegeven, kijkt soms naar de wat budgetvriendelijkere behuizingen en ook builds met veel bescheidenere componenten vinden logischerwijs vaak een onderkomen in een behuizing die beter aansluit bij het budget.

Daarom hebben we voor deze round-up elf behuizingen bij elkaar gezocht die de bank niet breken, om te zien wat je krijgt als je geen 200 euro aan een metalen doos voor je onderdelen uitgeeft. Ook 100 euro vonden we te veel voor deze kasten, dus we hebben ATX-kasten bij elkaar gezocht voor de helft van dat bedrag: ongeveer 50 euro. Daarbij hebben we in de Pricewatch geselecteerd op behuizingen tot 55 euro, met als eis dat ze daadwerkelijk verkrijgbaar zijn bij een aantal (tenminste vijf) winkels, een ATX-moederbord kunnen huisvesten, een venster hebben én rgb-verlichting.

Ondanks die strakke criteria leverde onze zoektocht kasten op met uiteenlopende eigenschappen. Vooral waar het de koeling betreft kiezen fabrikanten nogal verschillende oplossingen, van een of drie ventilators om de boel koel te houden en van Molex-aansluitingen voor die ventilators tot gewone moederbordheaders voor dat doel. Ook past onze mainstreamvideokaart in sommige behuizingen slechts zuigend en ook de bouwkwaliteit en gebruikte materialen lopen aardig uiteen. Op de volgende pagina's zetten we de kasten en de belangrijkste eigenschappen op een rij, waarna we in de prestaties van de behuizingen duiken. Uit die combinatie van features en prestaties moet dan onze aanrader voor budgetbehuizing volgen.

We zetten de elf kasten kort op een rijtje en kijken daarna even naar een aantal eigenschappen die ons opvielen tijdens het inbouwen en aansluiten van de hardware.