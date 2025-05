Wi-Fi 6E en de weg naar mesh

Vorig jaar hebben we onze nieuwe testprocedure voor wifirouters gepresenteerd en inmiddels hebben we al best wat routers behandeld. De oplettende lezer zal misschien al opgevallen zijn dat we nog geen Wi-Fi 6E-routers testen, hoewel deze standaard al een tijdje op de markt is.

Een reden daarvoor is dat er tot enkele maanden geleden nog geen Wi-Fi 6E-PCIe-adapters op de markt waren en onze testclients dus geen gebruik konden maken van deze band. Ook het aantal Wi-Fi 6E-routers op de markt valt nog wat tegen, maar zonder die 6GHz-ondersteuning viel er gelukkig genoeg te testen, dus hebben we ons de afgelopen tijd gefocust op het bredere AX-routersegment

Inmiddels is gelukkig wel verandering gekomen in de beschikbaarheid van Wi-Fi 6E-PCIe-adapters. Het is dus hoog tijd om de wifitestopstelling uit te breiden met deze extra frequentieband. Toch houden de wensen daar niet op, want we willen ook meshwifiopstellingen goed kunnen testen; die zijn de afgelopen jaren immers stukken populairder geworden.

Afgelopen december kwamen de twee wensen als een soort perfect storm bij elkaar: toen we de testopstelling net aan het ombouwen waren met onze nieuwe PCIe-adapters, kwam er een grote houten kist het Tweakers-testlab binnengerold met daarin alle benodigde apparatuur om de bestaande opstelling geschikt te maken voor het testen van meshwifiapparatuur.

In dit artikel bespreek ik de ombouw van de wifitestopstelling naar Wi-Fi 6E en toon ik het work-in-progress waar het de meshopstelling betreft.

Nieuwe hardware

De grote houten doos die het testlab binnenrolde, was gevuld met apparatuur die is aangeschaft bij Spirent, voorheen bekend als Octoscope. De precieze inhoud bestond uit een Octobox Box-18, een Octobox 4x4 MIMO 1:4-splitter en vijf nieuwe Octobox quadAtten-signaaldempers. Hiernaast is ook nog 'los materiaal' zoals coaxkabels en wifiantennes aangeschaft om het geheel aan elkaar te kunnen knopen.

Klinkt tof, maar wat is dat allemaal voor moois? Laat ik eerst een stapje terug doen, want ik verwacht niet dat iedereen alle ins en outs kent rondom wifitestapparatuur. De Box-18 is een 18"-EMC-behuizing, een afsluitbare kooi van Faraday waar geen radiosignalen in komen of uit kunnen ontsnappen. We hebben al een tijdje twee van deze behuizingen staan in onze wifikooi, een grote ruimte van metaal die ook een kooi van Faraday is en waarin alle apparatuur staat opgesteld.

De 4x4 MIMO 1:4-splitter, Box-18 en quadAtten-signaaldempers

Elke Octobox, en de wifikooi daaromheen, is dus een eigen 'stille radioruimte' waarin geen enkel wifi- of ander radiosignaal naar binnen kan komen. Om zelf een signaal in of uit de behuizing te krijgen, heeft de Octobox coaxaansluitingen in de wand van de behuizing. Als we aan de buitenkant en binnenkant van die coaxaansluiting antennes monteren, kan er een signaal via dat pad in en uit de behuizing.

Hier komen de overige twee apparaten in beeld. De mimosplitter kan signalen naar meerdere uitgangen toesplitsen. Hiermee kun je een antennesignaal van een wificlient naar meerdere antennepaden (coaxaansluitingen) dupliceren dat vervolgens naar meerdere Octobox-behuizingen kan worden geleid. De splitter biedt ruimte aan vier aparte radiopaden die allen van één aansluiting naar vier aansluitingen worden gesplitst.

De Octobox quadAtten is een signaaldemper. Als we dit apparaat in het antennepad plaatsen, kunnen we het signaal verzwakken. Hiermee kunnen we een virtuele afstand creëren tussen de verschillende onderdelen in de wifitest. Voor onze meshopstelling hebben we er heel wat nodig, omdat daar nogal wat antennepaden in verwerkt zijn. Daar vertel ik later in dit artikel meer over.

TP-Link Archer TXE75E

Om de opstelling Wi-Fi 6E-compatible te krijgen, moesten de huidige computers, de wificlients in onze testopstelling, worden vervangen. De wificlients die in de kooi stonden, draaiden Windows 10, dat geen ondersteuning heeft voor 6GHz-netwerken, tenminste: zonder kunstgrepen en die zijn ongewenst in een testsituatie waarin je consistente metingen wilt kunnen verrichten. We moesten dus op zoek naar nieuwe clients en dat werden vier Dell Precision 3260's, met een kleine formfactor en voorzien van Windows 11. Deze hebben we uitgerust met TP-Link Archer TXE75E-wifiadapters die als basis de Intel AX210-chipset hebben. Zoals in de huidige opstelling ook al gebeurt, blijven we deze apparatuur aansturen met ons zelfontwikkelde testscript.

Omdat we veel nieuwe hardware hebben toegevoegd aan de testopstelling, zijn er ook stevige wijzigingen en optimalisaties aangebracht in dit script. Daarover zullen we later in dit artikel verder uitweiden.