Samengevat De Linksys Hydra Pro 6E is een snelle router op de 6GHz-band. Als het je puur gaat om de 6GHz-prestaties, is er tot nu toe geen betere router langsgekomen in onze tests en is dit een must-have, maar helaas zien we die uitmuntende prestaties niet op alle frequentiebanden. De 80MHz-limiet op de 5GHz-band beperkt de doorvoer. Op 2,4GHz is het bereik minder dan dat van concurrerende routers en ook daar valt de doorvoer wat tegen. De omgang met ruis is goed, maar bij ruis en drukte is het van belang dat je zelf een goede verbinding met het netwerk hebt. De software is voldoende voor degenen die deze router aanschaffen als een ‘set and forget’ apparaat. Degenen die vaker (noodzakelijk) bezig zijn met het tunen van hun wifinetwerk kunnen echter beter kijken naar een router die meer instellingsmogelijkheden biedt. Geen echte tweakrouter, maar wel een fatsoenlijk product. Pluspunten Uitmuntende 6GHz-prestaties

Uitmuntende 6GHz-prestaties Goede omgang met ruis Minpunten Bereik valt tegen

Bereik valt tegen Beperkte software-instellingen Getest Linksys Hydra Pro 6E Prijs bij publicatie: € 269,99

De afgelopen weken hebben we de Wi-Fi 6E-oplossingen van een aantal merken bekeken. Vandaag kijken we naar een merk dat bij oudere netwerktweakers waarschijnlijk warme gevoelens naar boven haalt: Linksys. Dit merk bracht ooit de iconische WRT54-serie met het karakteristieke paarse front op de markt. Dat was voor velen, in elk geval ondergetekende, de eerste router waarop je alternatieve firmware kon plaatsen. Zo kon je, niet gehinderd door enige kennis, het draadloze signaal een stuk sterker maken en ‘het bereik vergroten’.

Vroeger is echter verleden tijd en van die WRT54-serie zie je weinig terug bij de Linksys Hydra Pro 6E, die we vandaag bekijken. Misschien is de enige hint nog de paarse led als de router normaal in werking is, maar dat kan ook toeval zijn. Hoe dan ook, het huidige Linksys grijpt in weinig meer terug naar het verleden en hangt niet in nostalgie.

De router van Linksys die we een jaar terug bekeken, blonk niet uit op het instellingenniveau en de omgang met ruis, maar bleef wel een goede doorvoer bieden bij slechtere signaalkwaliteit. Heeft Linksys bij deze ‘nieuwe generatie’ router met een extra frequentieband ook aandacht besteed aan het oppoetsen van de omgang met ruis en aan de software of blijven dit punten van aandacht? En hoe goed heeft Linksys het nieuwe 6GHz-spectrum in de vingers? We bekijken het allemaal in deze review.