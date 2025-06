Update: Er is inmiddels een nieuwere Voeding Best Buy Guide verschenen.

Welke voeding moet je kopen? Het is een vraag die elke pc-bouwer zichzelf hoe dan ook moet stellen, maar velen zullen niet verder komen dan een model van een 'bekend merk' dat binnen het budget valt. In deze eerste Voedingen Community Best Buy Guide geven we je advies over wat op dit moment de beste voedingen zijn in diverse categorieën, zodat je een gegronde keuze kunt maken.

Voedingen zijn een van de weinige computeronderdelen die we niet testen in het Tweakers-testlab; met onze gebruikelijke kwaliteitsstandaarden zou dat simpelweg te duur en tijdrovend worden voor wat het oplevert. Gelukkig is Tweakers veel meer dan de mensen die er werken; we hebben ook een community met buitengewoon veel kennis op dit gebied. Deze Best Buy Guide is dan ook mede tot stand gekomen dankzij de input van onder andere ZatarraNL, ikverhaar, Djarune en Hackus. Dank daarvoor!

Op het forum worden actuele ontwikkelingen in voedingenland gevolgd in het Voeding-advies-en-informatie-topic. Zuinige voedingen voor lage vermogens, zoals PicoPSU's, komen daarnaast regelmatig voorbij in het Grote-zuinige-server-topic. Een andere interessante bron is de website van Jon Gerow, de r&d-directeur van Corsairs voedingendivisie.

Het is trouwens een onstuimige tijd in de wereld van voedingen, want stukje bij beetje wordt de overstap naar de ATX 3.0-standaard gemaakt. De bekendste nieuwigheid is natuurlijk de 12Vhpwr-connector, maar ook op veel andere punten is de standaard bij de tijd gebracht, bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met hoge vermogenspieken en de efficiëntie bij zeer lage belastingen. In ons achtergrondartikel over ATX 3.0 lees je daar alles over.

Voor nu volstaat het om te constateren dat ATX 3.0 het hogere segment in rap tempo overneemt, terwijl het lagere segment en vooral de lagere vermogens vooralsnog achterblijven. Maar toch, de eerste ATX 3.0-voeding onder de 100 euro is inmiddels te verkrijgen, en waarschijnlijk gaan we komende week op de Computex-beurs nog veel meer ATX 3.0-voedingen zien. Het duurt echter altijd even voordat die ook daadwerkelijk de schappen bereiken.

We baseren ons bij de adviezen onder meer op externe reviews, eigen ervaringen van communityleden, de publieke testrapporten van certificaatorganisatie Cybenetics en de verkrijgbaarheid van producten; zoals bij alle Best Buy Guides zijn onze aanraders het liefst breed en duurzaam op voorraad.