Met de torenhoge energieprijzen, die voor de meesten gelukkig worden getemperd door het prijsplafond, is het nut van energiebesparing al snel zichtbaar in je portemonnee. Een lampje uitdoen, de koelkastdeur niet te lang openhouden, ongebruikte voedingsadapters uit het stopcontact trekken: alle beetjes helpen. De gevleugelde uitspraak dat je 'geld nodig hebt om geld te verdienen' zou ook bij je desktop op kunnen gaan. Daarbij hebben we het niet over een dure mining-rig of videokaart om hashes te berekenen, maar over upgrades om minder energie te gebruiken.

We hebben in het verleden geschreven over het zuiniger maken van je videokaart, want de laatste jaren zijn zeker de topmodellen alsmaar meer gaan verstoken. Ook de topmodellen uit de nieuwste generatie processors kunnen zuiniger worden gebruikt dan je misschien denkt, zonder noemenswaardig aan prestaties in te boeten. En als je nog een oude monitor met ccfl - ja, de laatste kwam in 2017 uit - hebt, bespaar je met een nieuwe led-backlitmonitor ook een paar watt.

We horen als argument om een voeding te kopen weleens dat het 'veel hogere rendement een hoop energie bespaart'. Nu zijn er natuurlijk nog veel meer redenen om een kwalitatief goede voeding met minimaal een 80Plus Gold-label te kopen. Ik vroeg me echter vooral af of je - ook met de hoge energieprijzen - de extra kosten van zo'n dure voeding terugverdient. Daarom heb ik een rekentooltje met Google Sheets gemaakt om door te rekenen hoeveel je bespaart als je je voeding vernieuwt. Op de volgende pagina lees je hoe het werkt en zijn een paar voorbeelden op een rij gezet.