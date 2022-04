Jaren geleden was het de normaalste zaak van de wereld om een gloeilamp van 60W in een armatuur te schroeven. We hadden immers niets anders dan de bekende gloeilamp; je kon er hooguit voor kiezen om eens een lamp van 40W of 25W in de fitting te draaien. Met de komst van spaarlampen kwam daar verandering in. De langzaam opgloeiende cfl-verlichting spaarde niet alleen het milieu, maar ook je portemonnee. Een beetje spaarlamp kon met ongeveer een kwart van het vermogen een equivalente gloeilamp vervangen.

Juist toen spaarlampen steeds beter werden, met minder opwarmtijd en nog compactere behuizingen, kwamen de ledlampen in opkomst. Die zijn nog wat zuiniger dan spaarlampen. Bovendien zijn ze dimbaar en inmiddels ook verkrijgbaar in smart- en rgb-varianten. Lampen zijn slechts één voorbeeld van hoe we energieverslindende technologie langzaam vervangen door zuinigere varianten.