EU doet stofzuigers van 900W en meer in de ban

Stofzuigerfabrikanten mogen vanaf vrijdag geen nieuwe modellen met een vermogen van 900W of meer verkopen in Europese lidstaten. Ook mag de geluidssterkte niet boven de 80dB(A) uitkomen. De ban valt samen met de komst van een nieuwe A+++-label voor stofzuigers.

De nieuwe Ecodesign-vereisten die op 1 september zijn ingegaan, staan in de Europese verordeningen 665/2013 en 666/2013. Stofzuigers die aan de Ecodesign-vereisten voldoen, moeten jaarlijks minder dan 43kWu per jaar verbruiken, een vermogen van minder dan 900W hebben, het geluidsniveau van 80dB(A) niet overtreffen en over een motor beschikken met een levensduur van vijfhonderd uur of meer.

De regels zijn een aanscherping op de vereisten die in 2014 ingingen. Toen kwam er een verbod op de verkoop van stofzuigers met een vermogen van 1600W en meer. "Stofzuigers met een lager vermogen kunnen effectiever zijn in het reinigen van vloeren en tegelijkertijd jaarlijks in de EU maar liefst 20TWh aan energie besparen – dit staat gelijk aan de elektriciteitsconsumptie van alle huishoudens in België", claimt de Europese Commissie. Vanaf vrijdag is er tegelijk een nieuwe classificatie aan de energielabels voor stofzuigers toegevoegd. De A+++-klasse geeft aan dat een stofzuiger jaarlijks 10kWu of minder verbruikt.

Bestaande voorraden met stofzuigers van 900W of meer mogen nog verkocht worden, maar fabrikanten mogen geen nieuwe modellen met dergelijke vermogens op de markt brengen in Europese lidstaten. In de Pricewatch staan nog vijfentwintig modellen van 900W of meer te koop. Boenmachines, kruimelzuigers, steelstofzuigers robotstofzuigers en waterstofzuigers hoeven niet te voldoen aan de nieuwe regels.

Met name in het Verenigd Koninkrijk doet het verbod stof opwaaien, net als in 2014. Zo haalt The Mirror een 'klimaatexpert' aan die suggereert dat de maatregel bedoelt is om Britse fabrikanten dwars te zitten. Het Britse Dyson vecht de standaarden van de EU juridisch aan volgens de BBC, omdat de standaarden voor stofzuigers volgens het bedrijf het werkelijke gebruik niet goed weergeven.