Videokaarten worden elke generatie weer efficiënter, maar tegelijkertijd neemt het stroomverbruik ervan de afgelopen jaren wel toe. Door toegenomen concurrentie tussen AMD en Nvidia worden voor de topmodellen maximale prestaties verkozen boven een laag verbruik, met als doel om koste wat het kost bovenaan in de grafieken van reviewers te verschijnen.

Voor veel gebruikers zal de videokaart een component zijn om games mee te spelen, of om mee te renderen. Toch voert dit stuk hardware nog wat meer taken uit, waarvoor verschillende delen van de chip worden aangesproken. Moderne videokaarten zijn goed in staat om het energiegebruik terug te schroeven wanneer de chip of het geheugen deels of in het geheel niet wordt belast. Maar wanneer de belasting erop wel hoog is, geldt dat net zo voor het energiegebruik.