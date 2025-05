Dit artikel is volledig gebaseerd op data uit de Pricewatch. De gegevens zijn in de week van 13 januari verzameld. Er is gefilterd op voedingen die sinds 1 januari 2018 uitgebracht werden om zo eventuele echt verouderde hardware buiten beschouwing te laten. Omdat de gemiddelde tweaker dit artikel leest over en wellicht zelfs op een desktop-pc, zijn alleen ATX-voedingen meegenomen in de vergelijking. Het aantal strikt SFX-compatibele voedingen is verwaarloosbaar. Ook EPS-voedingen, waarvan de meeste ook nog eens ATX-compatibel zijn, zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

Verder is nog belangrijk om te vermelden dat er wat certificering betreft alleen een zinnige vergelijking gemaakt kan worden tussen voedingen met een 80 Plus-label. Het aantal psu's met een Europees ETA-label is simpelweg te klein. Slechts een kleine zeventien procent van de bekeken voedingen is door 80 Plus op een Europese 230V beoordeeld, dus het daadwerkelijke rendement bij gebruik in Europa kan afwijken. Omdat voedingen alleen onderling vergeleken worden op basis van het label, maakt dat voor dit artikel niet uit. De Pricewatch heeft een functie om alle rendementlabels te bundelen, dus waar mogelijk is in plaats van het 80 Plus-certificaat het ETA-equivalent gebruikt.

Er kwamen iets meer dan achthonderd psu's in aanmerking voor de vergelijking. Houd er rekening mee dat de Pricewatch-database ontzettend accuraat is, maar omdat deze afhankelijk is van de gegevensaanlevering van webshops en fabrikanten, kan het soms voorkomen dat een specificatie ontbreekt. Daarom verschilt de omvang van de dataset per specificatie wellicht iets, al heeft dit waarschijnlijk geen praktische invloed op de resultaten.