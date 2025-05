Kingston introduceert met NV3-PCIe 4.0-ssd opvolger voor NV2

Kingston heeft de NV3-PCIe 4.0-ssd geïntroduceerd, de opvolger van de NV2. De ssd komt er in capaciteiten van 500GB tot en met 4TB. Het bedrijf deelt nog geen informatie over de specifieke onderdelen in de NV3.

De NV3 is een M.2 2280-ssd met een PCIe 4.0-interface. De ssd biedt leessnelheden tot 6GB/s en schrijfsnelheden tot 5GB/s voor de 2TB- en 4TB-modellen. Het 1TB-model is iets langzamer met een leessnelheid van 5GB/s en een schrijfsnelheid van 4GB/s. De versie van 500GB heeft de laagste prestaties. Deze ssd heeft een leessnelheid van 5GB/s en een schrijfsnelheid van 3GB/s.

Volgens Kingston krijgt de 500GB-versie een terabytes written van 160TB. Tbw geeft aan hoeveel terabytes aan gegevens er op de ssd kunnen worden geschreven gedurende de levensduur van de schijf, voordat deze mogelijk begint te slijten of defect raakt. De 1TB-versie heeft een tbw van 320TB, de 2TB-versie een tbw van 640TB en de 4TB-versie een tbw van 1280TB.

De ssd is al bij verschillende retailers te koop. De 500GB-versie kost vanaf 46,90 euro inclusief btw, de 1TB-versie begint bij 69,90 euro en de 2TB-versie bij 134,90 euro. Volgens Kingston komt de 4TB-variant pas eind dit jaar beschikbaar.