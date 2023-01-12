Apple gaat meer vertellen over uit App Store verwijderde apps

Apple gaat in de toekomst meer vertellen over uit de App Store verwijderde apps. Tot nu toe noemt het bedrijf alleen aantallen per land, maar nu komen daar ook redenen voor verwijdering bij te staan en verwijderingen per categorie.

Apple gaat niet per app vertellen waarom die is verwijderd, meldt Ars Technica. De informatie komt in zijn Transparancy Report, die openbaar online staat. In dat rapport staat nu alleen per land van hoeveel apps een overheid heeft geëist om die te verwijderen en in hoeveel gevallen Apple dat heeft gehonoreerd. Het enige onderscheid is nu dat het op last van de overheid is of juist vanwege een overtreding van de regels van het platform.

Apple maakt de wijziging onder druk van activistische aandeelhouders, die op deze manier willen checken of Apple inbreuk maakt op burgerlijke vrijheden door apps in bepaalde landen te verwijderen. Daarom komt in de toekomst in het rapport erbij te staan hoeveel apps met welke reden uit de App Store zijn gehaald. Het rapport zal in de toekomst niet ingaan op individuele apps, zo claimt Ars Technica. De activistische aandeelhouders hadden dat wel gewild, maar Apple is daar niet in meegegaan.

De aandeelhouders hadden de oproep gedaan, omdat zij bang zijn dat de geheimhouding verhult dat Apple in landen als Rusland en China apps verwijdert om zo te helpen de vrijheid van meningsuiting in die landen te beperken. De stap moet duidelijk maken of dat inderdaad gebeurt. China heeft Apple in de eerste helft van 2021 gevraagd om 89 apps te verwijderen en Apple heeft al die verzoeken ingewilligd. In de jaren ervoor vroeg de Chinese overheid al om honderden apps weg te halen. Nederland en België hebben in die periode niet gevraagd om apps te verwijderen.