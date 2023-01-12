Apple gaat meer vertellen over uit App Store verwijderde apps

Apple gaat in de toekomst meer vertellen over uit de App Store verwijderde apps. Tot nu toe noemt het bedrijf alleen aantallen per land, maar nu komen daar ook redenen voor verwijdering bij te staan en verwijderingen per categorie.

Apple gaat niet per app vertellen waarom die is verwijderd, meldt Ars Technica. De informatie komt in zijn Transparancy Report, die openbaar online staat. In dat rapport staat nu alleen per land van hoeveel apps een overheid heeft geëist om die te verwijderen en in hoeveel gevallen Apple dat heeft gehonoreerd. Het enige onderscheid is nu dat het op last van de overheid is of juist vanwege een overtreding van de regels van het platform.

Apple maakt de wijziging onder druk van activistische aandeelhouders, die op deze manier willen checken of Apple inbreuk maakt op burgerlijke vrijheden door apps in bepaalde landen te verwijderen. Daarom komt in de toekomst in het rapport erbij te staan hoeveel apps met welke reden uit de App Store zijn gehaald. Het rapport zal in de toekomst niet ingaan op individuele apps, zo claimt Ars Technica. De activistische aandeelhouders hadden dat wel gewild, maar Apple is daar niet in meegegaan.

De aandeelhouders hadden de oproep gedaan, omdat zij bang zijn dat de geheimhouding verhult dat Apple in landen als Rusland en China apps verwijdert om zo te helpen de vrijheid van meningsuiting in die landen te beperken. De stap moet duidelijk maken of dat inderdaad gebeurt. China heeft Apple in de eerste helft van 2021 gevraagd om 89 apps te verwijderen en Apple heeft al die verzoeken ingewilligd. In de jaren ervoor vroeg de Chinese overheid al om honderden apps weg te halen. Nederland en België hebben in die periode niet gevraagd om apps te verwijderen.

Apple Transparancy Report 2021
Apple Transparancy Report 2021

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-01-2023 20:20 64

12-01-2023 • 20:20

64

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Cergorach 12 januari 2023 20:53
200 apps verwijderd in China, reden: Op orders van de Chinese overheid.

Wat wil men dan precies doen? De lokale overheid negeren?

Reageert men ook zo als een lokale overheid zegt, je moet je app platform openstellen voor betalingen via derden. Heeft Apple dan ook de optie om een dergelijke order te negeren? Nee natuurlijk niet! Als bedrijf heb je twee opties: Doen wat de lokale overheid zegt OF daar vertrekken en geen zaken meer doen. Wat voor elke multinational geen optie is, want hun primaire functie is niet de wereld verbeteren, maar om geld te verdienen.

Het enige wat ik hier zie is investeerders met teveel geld en te weinig brains!
LurkZ @Cergorach13 januari 2023 08:59
Je gaat toch wel heel gemakkelijk voorbij aan het gehuichel van Apple.
Iedereen mag een mening hebben, maar dan ook wel naar die mening handelen.

Niet de justice warrior spelen en dan buigen voor allerlei regimes om een paar knaken extra te verdienen.
Apple mag pro-gay zijn en dat in alle reclamefolders verkondigen maar dan niet stiekem alle gay-dating apps uit de store halen.
Cergorach @LurkZ13 januari 2023 10:07
Apple is een bedrijf, dat heeft geen mening.

Pro-LGBT is een hele populair standpunt om te hebben in de VS, pro-gay is dat momenteel niet in de Chinese overheid...

Apple heeft geen mening, het heeft een marketing strategie per regio...
kodak
@Cergorach13 januari 2023 13:55
Marketing en doelen zijn vooral gebaseerd op meningen van de bestuurders en aandeelhouders. Het is dus redelijker om te stellen dat ze wel degelijk de optie hebben om verzoeken te negeren. Dat het niet bij een gekozen voorkeur past ligt niet aan de marketing of doelen, maar aan de wil en voorkeur voor bepaalde zaken te hebben of niet zo veel geven om andere zaken. En daarbij geven de aandeelhouders hier een belangrijke mening: het is geen kwestie van niets anders kunnen, er moet duidelijk zijn wat de eigen inbreng is en of dat past bij de meningen van prioriteiten.
Luinwethion @LurkZ13 januari 2023 23:16
En wat gaat Apple doen? iPhones dan niet verkopen in landen waar homoseksualiteit verboden is? Missen ze alle inkomsten van de GCC, waar nagenoeg iedereen met een iPhone rond loopt.

Apple heeft zelfs in bepaalde landen Facetime uitgeschakeld ivm locale regels.

It’s all a political game
punishedbrains 12 januari 2023 20:26
Gebruikers in China kunnen via Android (bijv.) neem ik aan nog gewoon sideloaden etc. Dat is precies waarom ik een enkele store niet prettig vind. Nu zitten er ook enorme nadelen aan kunnen sideloaden of aan een andere store naast de officiele, maar dat is dan maar zo.. ik denk dat de vrijheid die je als gebruikers zou moeten hebben hoger staat. Wat ik meteen heerlijk vond toen ik op Android over stapte, was het meteen ervoor kunnen developen, ik had geen betaald account nodig puur om te testen en ik kan het via een Mac, Linux of Windows machine doen als ik wil.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 24 juli 2024 00:32]

RobertPeterson @punishedbrains12 januari 2023 20:42
Duidelijk, daarom ben jij waarschijnlijk ook de doelgroep voor Android, en forks hiervan.

Een grote groep vind het juist heerlijk om niks te hoeven testen, zich nergens over zorgen hoeven te maken. In een gecontroleerde omgeving te werken.

Beide kanten heeft zijn voor en nadelen. Ik denk dat het meest schrijnende voorbeeld die AirPods Max is, die na een update ineens veel minder klonk door een EQ aanpassing. Sneue boel als je zelf al bijna niks kan veranderen.

Zelf gebruik ik macOS en iOS zakelijk om een makkelijk en snel werkende computer te hebben. En pruts ik daarnaast op een desktop met Linux en Windows lekker om. Zakelijk eil ik niet meer zonder de eenvoud, snelheid en prestaties van een MacBook Pro 14”. In privé had ik nooit een MacBook of iPhone gekocht.
Houtenklaas @RobertPeterson12 januari 2023 21:45
Ik snap nooit zo goed waarom je dan gelijk maar in een hokje wordt gestopt. Het is uiteraard erg makkelijk als je anderen laat bepalen wat in een appstore komt en wat niet. Ik wil dat besluit graag zelf nemen, omdat ik een open toestel wens waar ik immers ook genoeg voor betaald heb. En waarom zou mijn keuze dan beperkt moeten zijn tot Android? Waarom zou ik de keuze van een fraai highend toestel niet mogen nemen? Prima dat mensen de Apple store blijven gebruiken, maar laat anderen zelf die keuze maken. Zolang jouw keuze bij Apple blijft hoef je je nog steeds geen zorgen te maken en niets te testen.
brabbelaar @Houtenklaas12 januari 2023 22:44
Helemaal eens. Het is echt een voortdurende drogreden dat iemand anders er last van heeft. Alsof MacOS niet goed werkt omdat je ook zelf software kan downloaden en installeren. Als iOS een extra appstore kan hebben hoeft iemand die gewoon lekker alles aan Apple wil overlaten daar toch niets mee.
nokie @brabbelaar13 januari 2023 07:52
Ik vraag me af hoe je dit praktisch ziet.

Stel vandaag een game kost 5 euro in de AppStore. Het Apple ecosysteem is waarschijnlijk het beste bewijs dat iets niet hoeft te kosten wat het waard is, maar wat een gek ervoor geeft. 5 euro dus.

Stel Epic zet een eigen store op met een tax die lager is dan de Apple tax. Dan zijn er 2 mogelijkheden:
- Epic biedt dezelfde game aan voor dezelfde prijs. Dat is interessant voor de developer, want die houdt meer over. Maar waarom zou de gebruiker door de moeite gaan om een andere store te installeren, de “risico’s” te nemen (bangmakerij grotendeels, maar is dat onterecht als de store van Meta komt? Van Tencent? TikTok?) maar geen voordeel doen. Dat gaat het hem dus niet worden als die app ook in de AppStore blijft staan.
- De prijs laten zakken dus? Weg voordeel voor de developer, die draagt gewoon de tax aan iemand anders af. Wordt waarschijnlijk complexer (betaling in eigen beheer, ik zeg maar iets?), Apple zal het die developers niet gemakkelijk maken. Niet elke developer zit daarop te wachten. Plus de bangmakerij… Er zullen zeker developers de sprong maken, maar of het zo succesvol gaat zijn?

Zijn alternatieve stores op Android vandaag succesvol of goedkoper?

Wanneer lukt het dan wél? Enkel met exclusives (volgens mij). Epic duwt een zak geld richting succesvolle developer (zie wat ze doen in Windows), die gaat voor een exclusive in de Epic store. Gebruiker wordt “verplicht” om deze store te gaan gebruiken of niet meer mee te zijn. En gebruikers zullen meegaan, of denk je dat iedereen massaal WhatsApp links laat liggen als die plots exclusief in de Meta store staat?
brabbelaar @nokie13 januari 2023 08:36
Ten eerste houdt de dreiging iedereen scherp. Als concurrentie mogelijk is gaat de apple tax omlaag.

Op jouw punten, de prijs die gelijk blijft, maar developer die meer verdient is ook een optie. Dan verdwijnt de app uit de apple store of is daar duurder. Een app zoals spotify waarin je gewoon voor reguliere prijs je abonnement kunt afsluiten lijkt me ook winst.

Een store kan daarnaast een eigen community (open source,of misschien rond een business of b2b) hebben. Je kunt immers concurreren op kwaliteit,reputatie,andere zaken dan alleen euro’s.
nokie @brabbelaar13 januari 2023 09:27
Ik reageer op de bewering dat het een drogreden zou zijn dan iemand last heeft van het openstellen van iOS voor andere AppStores. Volgens mij is dat géén drogreden, ik denk zelfs dat dat het enige realistische scenario is om alternatieve stores succesvol te maken.

En eigenlijk bevestig je mijn punt in de 2de paragraaf: "dan verdwijnt de app uit de AppStore" (= dus niet meer beschikbaar, weg vrije keuze voor wie het zo zou willen) of "is duurder" (waarvan ik denk dat je misschien niet goed begrijpt hoe prijszetting werkt).

Je hebt immers een incentive nodig om mensen naar een andere store te trekken. En of je het nu wil of niet, een kritische massa (zowel aan de developers als aan de gebruikerskant) overtuigen doe je volgens mij enkel met centen. Bovendien is Apple (of Meta, Google, Microsoft) ook niet van gisteren. Die zullen die aantrekkelijke functies binnen de kortste keren kopiëren, en met een beetje pech doen ze het sneller en beter. Of ze kopen de boel gewoon over. (sorry als ik cynisch klink, maar volgens mij is dat de realiteit vandaag).
brabbelaar @nokie13 januari 2023 16:26
Je zult mensen zeker overtuigen met centen als het gaat om consumenten van games of spotify e.d.

Maar aanname die ik doe: die apps zijn nu duurder doordat er een apple-tax op zit.

Dus als de aanbieders van die apps hun prijs gelijk houden kan de prijs van de app in de alternatieve store omlaag. De klant die per se bij Apple's appstore will blijven denkt dan misschien dat die daar last van heeft omdat het elders goedkoper kan, maar die goedkopere prijs is er nu óók niet. Als het waar is dat men uit gemak, zekerheid of onkunde liever bij Apple's store blijft, dan verdwijnt die app niet, maar is alleen duurder.
nokie @brabbelaar13 januari 2023 18:18
Goed hoor. Ik denk dat het anders gaat:

- prijszetting is gebaseerd op wat een gek ervoor geeft. Die prijs moet dus niet lager, dat is wat de consument nu bereid is om te betalen. Een ondernemer zou wel gek zijn om zijn prijs te laten dalen, als hij weet dat de klant bereid is om meer te betalen.

- de hele discussie tussen developers en Apple/Google over de store en de tax gaat enkel en alleen over het herverdelen van de koek, niet over het verkleinen van de koek. Dat wij als consument aan de zijlijn hoopvol staan mee te juichen, is eigenlijk een beetje triest. Want we winnen er niets bij (volgens mij).

Erger nog, Apple laat niemand in hun winstpot graaien. Dus de koek zal dus ergens anders groter worden, en die koek die betalen wij als consument. Apple is aardig op zoek naar bijverdiensten (zie hoe ze de advertentie-toer opgaan).

Waarmee ik Apple niet wil huldigen dat ze de prijs nu laag houden (integendeel) door wat ze doen, maar ik geloof niet dat we er beter uit gaan komen.

Maar we gaan het zien, hé. Mij boeit het overigens niet, ik koop en gebruik amper apps. Ze doen dus maar…
brabbelaar @nokie13 januari 2023 23:30
We gaan het zien inderdaad. Het idee achter concurrentie op het platform is natuurlijk een dynamiek te creëren die de koek /de consumentenprijs wel kleiner maakt.
Superstoned @brabbelaar23 januari 2023 09:50
Ik verwacht toch ook dat olie gelijk krijgt, ik zie nergens een argument dat hun logica onderuit haalt. Exclusives zijn de enige factor die een alternative App Store echt kan helpen, net als op Windows en Android, en dus is het resultaat dat gebruikers gedwongen worden meerdere app stores te gebruiken. En dat is inderdaad zult, het idee dat “het niet uit maakt als je gewoon bij Apple wilt blijven” is dus niet zo, tenzij apple iets kan doen met haar voorwaarden.
RobertPeterson @brabbelaar13 januari 2023 00:29
als iOS een extra appstore kan hebben hoeft iemand die gewoon lekker alles aan Apple wil overlaten daar toch niets mee.
Maar waarom die fixatie op het moeten hebben van meerdere appstores als blijkbaar daar het bedrijf die die telefoon en OS ontwikkelt daar niet achterstaat.

We gaan toch Sony ook niet verplichten om Xbox gamepass toe te voegen aan hun store? Als je alleen maar Playstation spellen wilt spelen hoeft die gene daar niks mee, maar laat mij lekker Xbox gamepass op de playstation spelen.

Ik vind het zo'n rare gedachtegang.
Huppol @brabbelaar13 januari 2023 10:15
Nu je het zegt is een oplossing zoals in MacOS prima haalbaar voor iOS. Bij MacOS wordt het installeren van onbekende applicaties namelijk (ik meen standaard) geblokkeerd. Als gebruiker heb je wel de keuze om dit eenmalig of altijd toch toe te staan. Na identificatie met wachtwoord of vingerafdruk.

In iOS kunnen ze natuurlijk prima een switch toevoegen waarbij na inschakeling meer mogelijk is, maar op eigen risico.
brabbelaar @Huppol13 januari 2023 16:30
ik heb een Mac, installeren is niet geblokkeerd. Maar als je een programma installeert is dat wel duidelijk een handeling: downloaden, aan apps toevoegen, ja zeggen+ wachtwoord/vinger, soms een paar keer 'next' klikken.

Als je voor het eerst opent krijg je een prompt die zegt dat het programma is gedownload van het internet, weet je het zeker?

Bij android staat het geloof ik wel standaard uit en moet je side loaden aanzetten.

Edit: er zit nog een check op geloof ik. Er is een lijst met bekende programma's. Als de ontwikkelaar helemaal onbekend is of een app bijzondere dingen wil doen moet je dat expliciet toestaan inderdaad.

[Reactie gewijzigd door brabbelaar op 24 juli 2024 00:32]

WhatsappHack
@Houtenklaas12 januari 2023 22:47
Dat besluit mag je ook zelf nemen, op een apparaat en OS dat daar dusdanig voor ontworpen is. :) Jij mag prima een fraai highend toestel kopen dat aan je wensen voldoet. Als dat iPhone niet is, dan koop je die toch niet? Het werkt as advertised. :) Waarom voor die paar mensen als jij iedereen de keuze voor een niet-chantabele walled garden niet langer mag hebben en gedwongen wordt te kiezen tussen open of open is mij juist een raadsel. Nu is er voor ieder wat wils, als jij je zin krijgt enkel voor jou wat wils - terwijl de groep iOS gebruikers die juist die wg wil hebben enorm groot is en juist niet willen dat die keuze hen ontnomen wordt en door bepaalde developers (Meta, Spotify, Epic, etc.) gedwongen zullen gaan worden uit dit veilige en gestandaardiseerde ecosysteem te stappen.
Houtenklaas @WhatsappHack12 januari 2023 23:15
Er wordt geen keuze ontnomen, je krijgt er één bij. En als de prijzen van Apple ervoor zorgen dat er developers verdwijnen, dan ligt dat aan de marktwerking en nergens anders aan. Niemand dwingt om van die o zo gave Apple store af te stappen, werkelijk niemand. En als Apple gebruikers werkelijke zo principieel zijn, zullen die developers dat overigens ook niet doen, dat kost immers marktaandeel.

Toevoeging: Dit voorbeeld heb ik al eens eerder aangehaald ...
Als het aan dikke auto garages had gelegen, was je gedwongen geweest om daar je auto voor veel te veel geld te laten onderhouden. Daar heeft de EU - terecht - bepaald dat dat ongezond is en afgedwongen dat universele garages moeten kunnen beschikken over data uit jouw auto om diagnoses te kunnen stellen en die ook te kunnen repareren. En dat is bij Apple en willekeurig wel ander merk identiek, die gaan voor winstmaximalisatie en niet voor fatsoenlijke prijzen voor hun klanten. Prima dat er over zaken als "right to repair" wordt nagedacht en wereldwijd aandacht is dat het afschermen van je eigen Ecosystem simpelweg ongewenst is. Een meer dan uitstekend iets. De vraag is inmiddels niet meer OF dit gebeurt, maar wanneer.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 24 juli 2024 00:32]

RobertPeterson @Houtenklaas13 januari 2023 00:25
Ik ben je echt helemaal kwijt. Er zijn ook genoeg developers die door de gigantische markt die Apple aanboort met vrij simpele apps een gigantische omzet hebben, (things 3 bijvoorbeeld). Developers komen en gaan. Steam neemt volgens sommige developers een veel te groot percentage, en andere developers zweren erbij en willen nooit meer naar een ander platform.

En je auto garage voorbeeld slaat helemaal kant noch wal. Wat heeft onderhoud met aanschaf van apps te maken. je auto MOET onderhouden worden, Applicaties mag je downloaden. Je bent ook vrij om je telefoon te laten onderhouden waar je wilt, net als met je auto.. Ik snap hem echt niet.. Alleen je batterij laat geen batterijconditie zien.

Ik denk wel dat sideloaden over een tijdje verplicht gaat worden. Prima, op android kan het ook en android dan ook 1500% meer mallware attacks dan Apple. Apple zal wer meerdere toggles en waarschuwingen neer zetten. Alleen de gene die dit echt willen gaan dan bepaalde apps sideloaden, net als nu met jailbreaks. Het grootste gros gebruikt hun telefoon zoals bedoeld.
Houtenklaas @RobertPeterson13 januari 2023 09:24
Het gaat uiteraard niet om het onderhoud maar de gedwongen winkelnering, ik dacht dat dat wel duidelijk was, maar goed.

Overigens is het gebruik van een telefoon per persoon verschillend, mijn gebruik komt zeker niet overeen met die van mijn buurman en ook niet van mijn partner. Dat verschilt per persoon, dat is nu juist zo aardig aan mensen, ze zijn - gelukkig - verschillend en hebben daarom ook andere wensen. En dat is prima, die ruimte gun ik iedereen en ik vind het prettig als mij die ruimte ook geboden wordt.

Ook ik denk dat sideloaden verplicht zal worden. Daarmee heeft iedereen er één keuze bij en wordt niemand iets ontnomen. Win-win.
RobertPeterson @Houtenklaas13 januari 2023 22:34
Maar in die context is er toch gedwongen winkelnering? Als je een BMW koopt, zullen er BMW onderdelen in moeten komen, zal er een met BMW motors werkende chip in komen. Met de nieuwste voorbeelden erbij, zul je bij BMW een abonnement kunnen nemen om je stoel verwarming te geven.

Dat je bij alle garages terecht kunt, prima, maar je kunt ook bij alle developers terecht die iets in de Appstore doen.

Ook met sideloaden wordt er je wat ontnomen, namelijk een veiliger platform:
https://www.tomsguide.com...d-malware-to-android-apps

Sideloaden maakt het maken van malware aantrekkelijker, en zo wordt je een sneller doelwit. Dit kan de levensduur van de apparaten in gevaar brengen door de benodigde security issues.
Houtenklaas @RobertPeterson13 januari 2023 22:43
Nee, nee en nee. Jij hebt straks de keuze of je wilt sideloaden of niet.. Die keuze heb ik nu helemaal niet. Als ik die later wel heb, kan jij nog steeds kiezen om niet te willen sideloaden, dus is er werkelijk niets aan de hand.
RobertPeterson @Houtenklaas13 januari 2023 23:49
Wanneer de keuze er is betekend het meer malware, meer keuzes voor developers grotere kans dat mensen alternatieven zoeken.

Als things3 sideloaded 10 euro kost en via de AppStore 15, dan ga je een alternatief pad opzoeken met de kans op malware.
Houtenklaas @RobertPeterson14 januari 2023 13:34
Tja, maar daar ben je zelf bij. Om dat op te lossen door simpelweg geen keuzes te bieden gaat in mijn ogen wat ver. Gezond verstand helpt de mensheid al eeuwen in meer en mindere mate. Niks mis om even na te denken wat de consequenties kunnen zijn als er verschillende knoppen zijn om in te drukken.
RobertPeterson @Houtenklaas14 januari 2023 16:05
Ach jij hebt je mening hierin gemaakt, en je staat ook niet open om er anders naar te kijken. Geeft niet! Maar dan is de discussie wel over.

Ik ben een groot voorstander van opensource, open markten, open stores. sideloaden etc. Gebruik zelf linux op mijn desktop voor privé. Maar ik snap het punt van Apple wel, die hebben hun eco systeem. Klanten houden er van. Dus waarom al deze risico lopen als het niet nodig is. Je hebt op mobiel gebied alternatieven om te sideloaden. Als je dat wilt koop dan een android toestel..
Houtenklaas @RobertPeterson14 januari 2023 17:31
Een beperking van een keuze is inderdaad geen optie. En grappig dat je eindigt met het punt waar ik begon, waarom zou ik geen mooi stylish Apple ding mogen kopen waar ik zelf bepaal wat ik ermee wil doen. Nee, dan moet ik maar een Android toestel kopen, dat is exact de redenatie van Apple aanhangers, om je dan maar in een Android hokje te stoppen. Maar laten we er inderdaad maar mee stoppen, ik ga aan Apple beginnen op het moment dat ze - gedwongen - meer openheid van zaken moeten bieden. Ik kan niet wachten op dat moment.
RobertPeterson @Houtenklaas14 januari 2023 18:20
Joh het gaat niet over in hokjes stoppen. Het gaat over eigenschappen. Zoals mijn vorige voorbeeld:

je koopt toch ook geen PlayStation 5 omdat je graag de Xbox gamepass wilt gebruiken.

Je koopt geen Chromebook om te gamen.

Je koopt geen iPhone voor het open besturingssysteem. Waarom denk je dat iOS geen forks heeft zoals Android dat wel heeft?

Jij wilt dat een product een eigenschap krijgt wat die niet heeft. Waar het bedrijf die de hardware en software ontwikkelt ook niet achter staat.

Je kan het er niet mee eens zijn, maar dat calimero gedrag vind ik raar.

Een beperking is ook een keuze.
Houtenklaas @RobertPeterson14 januari 2023 18:48
Een beperking is inderdaad een keuze, juist gezegd.
RobertPeterson @Houtenklaas14 januari 2023 21:47
Een beperking van een keuze is inderdaad geen optie
Hier zeg je letterlijk dat beperking in de keuze geen optie is.

Nou laat maar... Volgens mij praten wij helemaal langs elkaar heen. Of ik snap jou gewoon echt niet.
jmvdkolk @Houtenklaas13 januari 2023 11:43
Er wordt geen keuze ontnomen, je krijgt er één bij.
Ik ben ervan overtuigd dat mij een keuze opgedrongen gaat worden. Dat zie ik als een keuze ontnemen. Zodra er voldoende kritische massa is voor alternatieven, gaan Apps verdwijnen uit de Apple App Store. Als ik die Apps wil gebruiken zal ik gedwongen worden om ook gebruik te maken van andere manieren om een App te installeren (ofwel sideloaden ofwel alternatieve App Store). Als die kritische massa niet ontstaat, waar doen we dit dan voor?

Dit wil overigens niet zeggen dat ik tegen meer openheid ben. Maar ik realiseer mij dat die openheid voor mij persoonlijk ook negatieve gevolgen gaat hebben.

[Reactie gewijzigd door jmvdkolk op 24 juli 2024 00:32]

Houtenklaas @jmvdkolk13 januari 2023 17:23
Zeker, alleen is het mijn overtuiging dat die openheid losstaat van partijen die de appstore verlaten. Dat heeft met marktwerking te maken. Stel dat het partij A een half miljoen per jaar kost voor een eigen appstore, maar bij Apple het 1 miljoen kost, dan is de business case snel gemaakt. Kost het bij Apple echter 4 ton, dan is diezelfde business case ook vlot gemaakt.

En daar zou ik ook wat principes tegenaan zetten. Zit partij A niet meer op jouw favoriete appstore, dan is het toch een soort van jammer. Het is net zoals ik nu ervaar met films die verdwijnen van Netflix omdat partij B een eigen streamingdienst begint, dat is een gegeven en ik honoreer dat door niet ook een ander abo erbij te nemen, dan maar niet. Geen fair vergelijk besef ik omdat ik per kwartaal kan switchen wat met je hardware wat lastiger is. Maar alles kunnen consumeren is ook een utopie wil ik maar zeggen.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 24 juli 2024 00:32]

RobertPeterson @Houtenklaas14 januari 2023 18:50
Als je het dan toch over businessplannen hebt. Kijk dan ook naar de afzet markt, verwachte inkomsten, services die geboden worden.

Als store A 1 miljoen kost en je verwachte inkomsten zijn 10 miljoen. Dan zou ik daar eerder voor kiezen dan store B die 4 ton kost en je 2 miljoen oplevert.

AppStores en verdere ecosystemen zijn net als infrastructuur. Regefiber left glasvezel aan, delta en Caiway gaan er op verkopen. Jij als ontwikkelaar maakt gebruik van alle services die zij aanbieden. Samen met de gigantische afzetmarkt maakt het dat een 2de AppStore geen schijn van kans heeft om echt populair te worden.

F-droid is een mooi alternatief, net als Aurora store als je googless wilt zijn.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 24 juli 2024 00:32]

RobertPeterson @Houtenklaas13 januari 2023 00:12
Sorry ik snap je punt niet helemaal.

Jij wilt graag zelf besluiten nemen, jij wil een open toestel.

Dat zijn volgens mij allemaal keuzes die niet bij Apple passen. Maar dat is mijn mening hierin.

Hierin zit natuurlijk ook een stukje software hardware optimalisatie. Als je meerdere stores en sideloading toelaat op iOS, dan zal er ook genoeg software op de telefoons komen die niet goed geoptimaliseerd zijn. Laat dat nou net een punt zijn van Apple waar ze erg goed in zijn. Hierin zit natuurlijk ook het stukje update beleid.

Ik snap je punt, maar ook niet. Jij wil alles wat je niet bij Apple krijgt. Maar wil het wel van ze? Dat is toch gek?
Houtenklaas @RobertPeterson13 januari 2023 09:08
Dat is inderdaad gek, maar ik vind de styling, look and feel buitengewoon aantrekkelijk, dat is één. Maar voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat wat leveranciers voor zichzelf bedenken niet altijd goed uitpakt voor de mensheid. Dat is twee, een afgeschermde markt is gewoon nadelig voor consumenten. Dat is ook zeker een tweede punt. En ik ben ook maar een mens he, ook hier en daar was inconsequente dingen :)
Z100 @RobertPeterson12 januari 2023 21:45
Wat doe jij dan zakelijk dat een Mac en iPhone zoveel beter maken?
TomPlant0 @Z10012 januari 2023 22:00
Persoonlijk vind ik het voordeel dat ik alles erop kan draaien. De connectie tussen Apple apparaten is ook echt fantastisch. Microsoft probeert dit nu ook met Android. Het zijn alleen veel simpele zaken die enorm fijn werken. De synchronisatie van wachtwoorden, WiFi netwerken, iCloud Drive voor je documenten (OneDrive kan dit binnenkort ook op Mac), kopiëren en plakken tussen apparaten, iPhone als webcam gebruiken op je Mac, Apps die instellingen kunnen synchroniseren tussen je Mac en iDevices, enzovoort. Het zijn de simpele dingen die het ‘m doen.

Nu moet ik wel hier aan toevoegen dat dit mijn eigen ervaring is. Ik draai ook gewoon op Windows en Android. Maar vind dat toch minder.
RobertPeterson @Z10013 januari 2023 00:01
Ik zeg niet dat het het beter maakt. Maar de connectie tussen Apple apparaten werkt voor mij gewoon goed. Bij windows had ik altijd het idee dat ik soms meer aan het omprutsen was dan dat ik daadwerkelijk werk gedaan kreeg. Ook de herinneringen app, opdrachten zijn voor mij op dit moment onmisbaar. Er zijn vast en zeker alternatieven voor windows, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zit gebeiteld.

Ik vind het prettige dat de terminal (in mijn beleving) beter zit ingebakken in macOS dan in windows, de screen tiling, maar ook bijv raycast (is een spotlight functie maar gaat veel verder, je kunt er in googlen, programma's openen, rekensommen maken etc) zijn allemaal applicaties die ik mis op windows.

Het zijn inderdaad de kleine dingen. Ik werk nu 4 jaar op een macbook en vind het dusdanig fijn dat ik er zelf niet over na denk om terug te gaan naar windows.

Ik werk in de ICT. Ik ben systeembeheer, doe website onderhoud en hosting (linux server) webdevelopment en een stukje marketing. Nogmaals, het is niet beter. Maar het werkt voor mij beter. Keyboard is goed vind ik, scherm is heerlijk, hele goede batterij duur.
NoobishPro @RobertPeterson13 januari 2023 02:32
Een grote groep vind het juist heerlijk om niks te hoeven testen, zich nergens over zorgen hoeven te maken. In een gecontroleerde omgeving te werken.
Maar dit is toch ook 'by default' zo en daar hoeft toch niets aan te veranderen?

Het sideloaden van apps is iets waarvoor je (bewust) buiten de norm gaat. Voor die 'grote groep' maakt het dan dus ook geen verschil.

Een optie hebben is niet hetzelfde als het massaal inzetten.
LurkZ @RobertPeterson13 januari 2023 08:53
Beide kanten heeft zijn voor en nadelen.
Alleen Apple heeft een nadeel.

Als je Android hebt ben je niet verplicht om te sideloaden en een dozijn app stores te gebruiken.
Dat is een vrije keuze. Veel Android gebruikers gebruiken alleen de officiële store van Google en sideloaden nooit iets.
johanneslol @punishedbrains12 januari 2023 20:55
Dan jailbreak je de iPhone toch ?

On topic:

Jammer dat Apple zoveel apps verwijderd. Ik had er zelf ook een aantal die perfect werken ondanks dat ze al een aantal jaren niet ge-update zijn..
Luminair @punishedbrains12 januari 2023 23:38
ik had geen betaald account nodig puur om te testen
Die heb je ook niet nodig om meeste dingen voor iOS te ontwikkelen / testen. Hoogstens voor een wat langere signed expiration of wat rate-limited APIs. Maar een gratis account kun je prima je lokaal gesigneerde app op je iPhone draaien, die signature blijft dan ook een week geldig.

Sterker nog, dat is waar de hele Alt-Store op gebouwd is; je apps signen met je eigen AppleID, en dat dan wekelijks verversen.
obimk1 @punishedbrains13 januari 2023 08:17
Apple: => vanaf IOS 17 Sideloaden.

https://techcrunch.com/20...loading-apps-with-ios-17/

En volgens dit artikel van iCulture kun je al sideloaden op iPhones en iPads:

https://www.iculture.nl/g...pps-iphone-ipad-apple-tv/
killerbie @Patrick2222112 januari 2023 20:56
de meeste mensen kopen een iPhone omdat het Apple is, dus helemaal niet bewust om de reden die jij geeft...
WillySis
@Patrick2222112 januari 2023 21:04
Een Android koop je niet alleen om die te "verneuken".
Apple heeft een beperkte keuze en de prijzen zijn aan de hoge kant. Wie bepaalde features zoekt, of een beperkter budget heeft, kiest daarom soms voor een Android.
Het monopoly binnen het Apple ecosysteem vind ik niet fijn. Op een Android zijn meerdere app-stores te vinden. Elk merk heeft tegenwoordig wel een eigen winkeltje. Ook onder side-loaden heb je dus al heel wat meer vrijheid. Voor China zijn er zelfs app-stores die zich specialiseren in apps die van de overheid niet gebruikt mogen worden. Die stores zijn lang niet altijd actief, maar ze bestaan wel.

Ik hoop inderdaad dat de Apple kopers bewust voor Apple kiezen, want die keuze houd ook in dat ze zich overgeven aan de grillen van Apple. Het beleid van de app-store is soms niet heel duidelijk. Apple heeft immers wel eens de neiging om eigen diensten voor te trekken.
obimk1 @WillySis13 januari 2023 10:18
Tijd geleden, MS deed dat ook in XP met IE, daar zijn ook rechtzaken over geweest.

En Google is ook niet onschuldig in dit.

Apple is helaas niet de enige.

En kun je AUB uitleggen hoe een monopoly in een ecosysteem werkt?

Je wordt nergens gedwongen om een Apple product te kopen.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 24 juli 2024 00:32]

Patrick22221 @WillySis13 januari 2023 18:04
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[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 24 juli 2024 00:32]

punishedbrains @Patrick2222112 januari 2023 22:22
Dat is dan het risico wat je zelf loopt en kiest te lopen, je hoeft niet te sideloaden, dat moet je wel met verstand doen natuurlijk. Maar het kan, dat is het punt en zonder te jailbreaken. Ik heb jaren lang Apple gebruikt en vond en vind het heerlijk samenwerken, absoluut, maar toen ik gewoon eens een Android wilde proberen zat ik meteen met een Apple watch die in feite niet goed meer te gebruiken was. Dat soort lock-in wil ik niet meer, het beperkt mijn keuze. Ook qua werk, als ik allemaal OS specifieke apps koop zit ik ook daar "aan vast".
EmbarrassedBit @Patrick2222113 januari 2023 10:35
Uit meningen over Apple's walled garden kan je perfect afleiden wie in de middeleeuwen het lijfeigenschap verdedigd zou hebben.

"De meeste mensen kiezen BEWUST voor hun heer... Wil je vrij zijn, in de klauwen van de duivel belanden, trek dan naar de stad. :+ "
WhatsappHack
12 januari 2023 22:44
Ja logisch dat ze niet per app de boel publiceren. Dat lijkt me juridisch een lastige kwestie en bij indie developers op persoonlijke titel al helemaal op z’n minst een grijs gebiedje.
Jan Onderwater 12 januari 2023 22:16
Internet:
Apple moet in China zaken verwijderen.
Commentaar: Weeeeeh Apple doet wat de overheid zegt
Apple moet in de EU usb-c gaan gebruiken
Commentaar: jaaaa! Apple moet zich aan wet en regelgeving houden!
Jameso0w @Jan Onderwater12 januari 2023 22:52
Censuur en een standaard volgen zijn niet hetzelfde, Jan. Dat weet je zelf ook wel.
LurkZ @ShadLink13 januari 2023 09:01
Hitler had ook een standaard voor Joden...
Hoe kun je zo blind zijn om mensenrechten gelijk te stellen aan een USB-C standaard!?
ShadLink @LurkZ13 januari 2023 10:09
Volgens mij snap je mijn punt niet.
_Pussycat_ @ShadLink13 januari 2023 00:09
Dit is nu echt puur er tegen zijn uit princiepe he...

Een censuur-standaard en een compatibilteits-standaard volgen zijn niet hetzelfde, Shad. Dat weet je zelf ook wel.
ShadLink @_Pussycat_13 januari 2023 07:31
Die zijn enkel anders omdat je wil dat ze anders zijn. Elke vorm waarin de overheid een bedrijf beperkt om zaken te doen is in mijn ogen censuur. Verder past de EU vergelijkbare censuur toe, zoek maar eens op de RT.com of Sputnik app. Die ga je niet vinden. Censuur dus. En je kan prima vinden dat de EU daar geldige redenen voor heeft, maar zo zullen de Chinesen ook over hun overheid denken.
_Pussycat_ @ShadLink13 januari 2023 08:22
Elke vorm waarin de overheid een bedrijf beperkt om zaken te doen is in mijn ogen censuur.
Als dat betekent dat verbod op wapens verkopen, verbod op alcohol voor kinderen, regels omtrent electrische veiligheid, regels voor frequentiespectrums, etc etc allemaal censuur zijn, dan denk ik dat jij een heel ongebruikelijke definitie van censuur hebt.


Blokkeren van russische desinformatie is in mijn ogen wel censuur, en een censuur die ik ondersteun.
ShadLink @_Pussycat_13 januari 2023 10:17
Blokkeren van russische desinformatie is in mijn ogen wel censuur, en een censuur die ik ondersteun.
En kijk. Dat is nou net mijn punt. Gezien een aan de CCP galieerde Chinees het ook de keuzes van zijn overheid "ondersteund." Het probleem zit hem, in dat je die keuze niet hebt om het te ondersteunen of niet.
Als dat betekent dat verbod op wapens verkopen, verbod op alcohol voor kinderen, regels omtrent electrische veiligheid, regels voor frequentiespectrums, etc etc allemaal censuur zijn, dan denk ik dat jij een heel ongebruikelijke definitie van censuur hebt.
Veiligheidsmaatregelen zij beperkingen van vrijheden omwille van algemene veiligheid. De term "censuur" klopt misschien niet helemaal, maar de vergelijking klopt wel.
PacinoAllstars 12 januari 2023 23:39
Wat fijn zeg :+ typisch Apple, altijd met hun 'transparancy'. Alsof ze zo onschuldig zijn, alsof ze geen apps verwijderen voor hun eigen gewin. Samsung bijv. (Of andere android leveranciers) hoeven geen rapporten te publiceren, want je hebt de vrije keus om zelf te bepalen welke appstore je kiest en dus installeert. Apple is zo druk bezig met het schijnbaar 'rechtvaardigen' van hun acties in hun Transparancy Report, maar in werkelijkheid is het gewoon een public relations-stunt. Bovendien, als Apple echt zo transparant was, zouden ze per app vertellen waarom die is verwijderd in plaats van alleen het aantal en de categorie te vermelden O-)
Meiklokje 14 januari 2023 11:28
Wat een hoop geneut weer om dat fruitmerk bedrijf, wat valt er eigenlijk te winnen ?
Krijg ik ook een percentje ? Wat de frontpage moet voor dienen om je gal uit te kotsen om een bedrijf te verdedigen. Wanneer houdt deze onzin nu eens op ? Tim cook gaat echt geen boterham minder hebben op zijn plank. Ik koop niks meer van apple en ik hou me met zinvollere bezigheden bezig. Het is altijd dat zelfde gezijk op tweakers. het fanboy gevecht tussen tech bedrijven. Krijgen jullie meer op je rekening ?
Tweakers begint hoe meer op facebook te lijken als je de frontpage afgaat. Scoren voor de plusjes achter je naam. Dit is weer de zoveelste clickbait newspost om er weer op te neuten. Is het nu Microsoft, Google of Apple. Ik hoef die zooi niet te gebruiken een app store. :*)

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