Belgische omroep VRT onderzoekt AI-tools voor ondertiteling en nepnieuwsdetectie

De Vlaamse omroep VRT onderzoekt welke AI-toepassingen er binnen de mediasector mogelijk zijn. De omroep denkt dan aan het herkennen van desinformatie, automatische ondertiteling of gepersonaliseerde nieuwschatbots. Het onderzoek is onderdeel van een EU-project.

De omroep spreekt over het 'verkennen van AI-toepassingen binnen de mediasector', waarbij innovatiecoördinator Luk Overmeire het voorbeeld geeft van het vertellen van verhalen in Roblox met behulp van AI. Een ander voorbeeld is een AI-chatbot die een nieuwsuitzending kan omzetten naar een podcast en daarbij persoonlijke vragen kan beantwoorden.

VRT zegt dat 'de huidige modellen' vooral op tekst zijn gebaseerd en dat er daarom meer getraind moet worden om de audiovisuele toepassingen mogelijk te kunnen maken. De modellen moeten daarbij 'op een veilige manier' getraind worden om datamisbruik te voorkomen. VRT werkt samen met de Belgische tak van OpenChip, een Spaans bedrijf dat AI-chips ontwikkelt.

Het project van VRT is onderdeel van Elliot, een vierjarig Europees onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Het doel is om 'een Europees alternatief te vormen voor Chinese en Amerikaanse modellen, dat voldoet aan Europese normen over auteursrecht en privacy'. Gemaakte modellen worden daarbij 'openlijk gedeeld'. Naast VRT doet ook de KU Leuven mee, evenals de Nederlandse Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven. Voor het Amsterdamse project heeft de UvA nog een PhD-positie openstaan. Elliot draait overigens niet alleen om media, maar bijvoorbeeld ook om mobiliteit, klimaatonderzoek en publieke dienstverlening.