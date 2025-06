Fractal brengt draadloze gamingheadset Scape uit voor 200 euro

Fractal heeft de Scape-headset uitgebracht. De Scape is de eerste hoofdtelefoon van de componentenfabrikant, die het bedrijf vorig jaar toonde op Computex. Het gaat om een draadloze gamingheadset die 200 euro kost.

Fractal heeft de headset ook in Nederland uitgebracht. Het model kost 200 euro en is verkrijgbaar in zwart en wit. Het apparaat is een draadloze headset die gericht is op gamers en heeft een over-earontwerp met schelpen en een hoofdband van traagschuim. Aan de onderkant van de oorschelpen zit een lichtstrip die gebruikers aan of uit kunnen zetten. De Scape kan audio afspelen met 24bit-geluid op 96kHz. Fractal onthulde de hoofdtelefoon vorig jaar al tijdens de Computex-beurs.

De Scape heeft een microfoon die kan worden omgebogen. De microfoon moet omgevingsgeluid wegfilteren en kan van het apparaat worden verwijderd. Het is ook mogelijk om de microfoon in de mutestand te zetten door hem omhoog te buigen.

Gebruikers kunnen de equalizerinstellingen van de hoofdtelefoon aanpassen via een webapp, Adjust Pro. Daarvoor is volgens Fractal geen accountregistratie nodig. De Scape zelf kan worden verbonden via Bluetooth 5.3 of met een USB-A-dongel die op 2,4GHz werkt. Ook kunnen gebruikers de headset bedraad gebruiken met een USB-C-aansluiting die wordt meegeleverd. De accu van het apparaat gaat volgens Fractal 40 uur mee, maar als de rgb-verlichting ook aan staat is dat slechts 24 uur. Het model weegt 338 gram.