AP: politie bewaart data van burgers structureel langer dan de wet voorschrijft

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt de demissionaire regering tegen het langer bewaren van politiegegevens. De regering moet stemmen over een wetsaanpassing waarmee de politie data langer mag bewaren, maar de AP zegt dat de politie die data nu al onwettig lang bewaart.

Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief aan de Tweede Kamer, specifiek aan de commissie voor Justitie en Veiligheid. De AP schrijft daarin een zienswijze over een recente motie vanuit de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid riep het kabinet eerder deze maand op om de Wet politiegegevens te herzien. Met die herziening zou de politie meer mogelijkheden moeten krijgen om een grote hoeveelheid gegevens van Nederlandse burgers te verzamelen, met als doel huidige en toekomstige cold cases oplossen. Daarvoor zouden wettelijke bewaartermijnen mogen worden overschreden.

De privacytoezichthouder heeft daar grote bezwaren tegen. Opvallend is dat de AP niet alleen bezwaren uit tegen de toekomstige plannen, maar meteen ook tegen de huidige praktijk. De politie overschrijdt nu al structureel en op grote schaal de Wet politiegegevens door veel gegevens te lang te bewaren, ook nadat de bewaartermijn voorbij is.

Die wetsoverschrijding is op zichzelf niet gek; daarmee ging de AP enkele jaren geleden zelf al akkoord. In 2019 stelde de politie dat zij bepaalde gegevens langer wilde bewaren; de bewaartermijnen die toen in de Wet politiegegevens stonden, waren volgens de korpschef te kort om cold cases op te lossen. De toenmalig minister van Justitie en Veiligheid besloot daarop 'te accepteren' dat de politie gegevens langer zou gaan bewaren dan in de wet vastgelegd. De AP ging daarmee ook akkoord, maar dat gedogen gebeurde alleen omdat de minister destijds aangaf de wet te willen herzien. Zowel de Wet politiegegevens als de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens zouden daarvoor worden herzien. De AP merkt nu op dat dat te lang duurt. In 2022 zei de toenmalig minister van Rechtsbescherming dat er niet genoeg middelen waren om de wetten te herzien. "Het structureel niet naleven van de bewaartermijnen duurt echter onverminderd voort", zegt de AP nu.

Raad van State

Dat de Tweede Kamer nu alsnog eist dat de regering toestaat dat de politie de gegevens langer blijft bewaren, is voor de AP de druppel. De AP verwijst daarbij naar een advies van de Raad van State van eerder dit jaar. De afdeling advisering van dat rechtsorgaan pleitte ervoor de twee wetten alsnog te herzien. "Ook de AP pleit ervoor om alsnog voldoende middelen beschikbaar te stellen om de eerder aangekondigde herziening van de Wpg en Wjsg en implementatie daarvan doorgang te laten vinden", schrijft de toezichthouder nu.

De politie overtreedt nu structureel de Wet politiegegevens zonder resultaat. De AP zegt dat de politie nu zonder wettelijke basis de bewaartermijnen uit de Wet politiegegevens regelmatig overschrijdt. "Wat er ook zij van mogelijke toekomstige wetgeving, de huidige situatie leidt ertoe dat de politie structureel handelt in strijd met de wet." De toezichthouder gebruikt daarover harde woorden: "De AP stelt voorop dat het fundament van onze rechtsstaat wordt gevormd door het beginsel dat ook de overheid zelf gebonden is aan de wet. Dat geldt zeker ook voor de politie die beschikt over het geweldsmonopolie en bevoegdheden die diep in het leven van mensen kunnen ingrijpen. Inbreuken op grondrechten van mensen zijn alleen toegestaan wanneer deze evenredig zijn en wetgeving deze toestaat."

Geen link met cold cases

De gegevens die te lang bewaard worden, zijn bovendien niet gelinkt aan cold cases, schrijft de AP. Het gaat om gegevens 'in het kader van basispolitiezorg'. "Het gaat bijvoorbeeld om aantekeningen naar aanleiding van politietoezicht op straat, aangiftes van uiteenlopende aard, mutaties over hulpverlening aan een verward persoon, binnengekomen meldingen over geluidsoverlast of een burenruzie, gegevens over uitgevoerde (identiteits)controles en mutaties over afgehandelde verkeersproblematiek. Het betreft een zéér omvangrijke hoeveelheid ongerichte en ongeverifieerde gegevens", zegt de AP.

De toezichthouder merkt op dat gegevens die direct aan cold cases zijn gelinkt nu al mogen worden bewaard tot een misdrijf is opgelost. Met dat soort data overtreedt de politie de wet dus niet; het gaat om 'normale' data die de politie het in het dagelijks werk verzamelt, die in de toekomst mogelijk voor cold cases kan worden ingezet. Dat heeft bovendien amper effect, zegt de AP: "Het zijn gegevens waarvan ook in zijn algemeenheid niet kan worden aangetoond dat het langer bewaren daarvan een daadwerkelijke meerwaarde heeft voor het oplossen van cold cases."

De AP zegt dat zij 'contact gaat zoeken' met de politie. Daarnaast gaat de instantie 'toezien op naleving van de regelgeving en zo nodig ook handhavend optreden'.