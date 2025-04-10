OPPO kondigt Find X8 Ultra aan met zelfde knoppen als iPhones

OPPO heeft de Find X8 Ultra aangekondigd, de duurste telefoon uit zijn Find X-serie van smartphones. De Ultra heeft vier 50-megapixelcamera's aan de achterkant, waaronder een hoofdcamera met 1"-sensor. De knoppen lijken op die van iPhone 16's.

OPPO Find X8 Ultra
OPPO Find X8 Ultra

De Find X8 Ultra heeft in plaats van de alertslider van de vorige telefoons een 'shortcutknop' op dezelfde plek met dezelfde functies als de actieknop van iPhone 16-telefoons. Daarnaast heeft de telefoon als nieuwe knop een aanraakgevoelige knop op de rechterzijkant voor bediening van de camera, waar gebruikers overheen kunnen vegen om te zoomen. Dat komt overeen met de functie van de Camera Control-knop op de iPhone 16-telefoons.

Die camera's zijn vier 50-megapixelsensors met relatief grote sensors. De hoofdcamera is een Sony LYT900, de eerste telecamera heeft een Sony LYT700 met 3x zoom en een sensoroppervlakte van 50 vierkante millimeter en de derde een Sony LYT600 met 6x vergroting ten opzichte van de hoofdcamera en een sensor van 32 vierkante millimeter. De camera met ultragroothoeklens is een downgrade ten opzichte van voorganger Find X7 Ultra, met een sensor van 16 vierkante millimeter in plaats van 32.

Het scherm is een 6,82"-oled met een resolutie van 3168x1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bijgestaan door 12GB of 16GB aan Lpddr5x-9600-geheugen. Er is minimaal 256GB en maximaal 1TB aan UFS 4.1-opslag aan boord. De accu heeft een capaciteit van 6100mAh en is bedraad op te laden met 100W en draadloos met 50W.

De telefoon komt in eerste instantie alleen in China uit. Het is onbekend of de Android 15-smartphone ook buiten dat land uitkomt. De prijs begint bij 6999 yuan, omgerekend is dat rond 750 euro, al moet daar de btw nog bij.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 18:35 29

10-04-2025 • 18:35

29

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OPPO Find X8 Pro

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
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Reacties (29)

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Galvatron 10 april 2025 18:39
Beest van een telefoon YouTube: Oppo Find X8 Ultra: The Bar's Been Raised!
Verwijderd @Galvatron10 april 2025 19:11
Nu nog wachten op nuttige reviews, mkbhd leest alleen specs op en alles is goed gefilmd
forclanz @Verwijderd10 april 2025 19:43
Is dit de gedeelde mening onder tweakers?
Arfman @forclanz10 april 2025 22:53
Is wel een beetje de consensus onder mensen die reviews van telefoons of andere gadgets willen. De grote kanalen mijd je daarvoor over het algemeen.
PanzerschrekNL @Verwijderd11 april 2025 13:52
Is gewoon een goed review met alles wat ik zou willen weten. Ik denk dat ook de meeste mensen dit zoeken, een review een duidelijke en begrijpelijke taal. Voor IT/Tech nerds zoals wij is Tweakers uitgevonden ;)
Harrie-Handbak @Galvatron10 april 2025 18:49
Gezien! Mooie ontwikkeling, ben benieuwd of Apple die silicon carbide battery kan over kopiëren 😎
Jaïr.exe 10 april 2025 19:30
Aan het UI van de camera app te zien is er nog steeds geen A.I toggle. Dus alle foto-standen behalve "Master" hebben een A.I sausje. Heb op de Oppo Find X8 Pro meerdermaals dat personen baarstoppels (alle genders), ogen enkele oogleden (A.I vermoedelijk getraind voor Aziatische landen) of extra tanden ontvingen. Optie niet uit te schakelen, voor de videomodus idem.

Oppo na meerdere software updates nog steeds geen A.I toggle toegevoegd. Voorgaande Find versies van Oppo telefoons hebben standaard wel een A.I toggle.

[Reactie gewijzigd door Jaïr.exe op 10 april 2025 19:31]

n3z @Jaïr.exe11 april 2025 09:11
Zijn er geen apps op android die al het AI gebeuren uitschakelen? Zoals Halide op iOS met process zero.
Felke 10 april 2025 19:38
Dit is DE perfecte vervanger van mijn Find X5 Pro.
Ontzettend jammer dat hij niet internationaal wordt uitgebracht.
De Vivo X200 ultra lijkt mij ook interessant, benieuwd waar de verschillen zitten straks.
Zitten er nadelen / tekortkomingen voor gebruik hier als ik er eentje importeer? (werkt Android auto?)
Xfade @Felke10 april 2025 21:48
In eerste instantie is het China only. Het kan best zijn dat hij alsnog hier uit komt.

Android Auto werkt over het algemeen niet met een China rom. Dit was een dingetje voor mensen die een Oneplus 13 uit China kochten bijvoorbeeld toen hij daar al uit was.
dgtazzman81 @Xfade10 april 2025 21:57
Android Auto werkt NOOIT met een Chinese ROM, mag niet van de CCP. Er is volgens mij ook geen workaround voor, buiten een andere ROM installeren, helaas. Is echt jammer, gezien er best leuke China only telefoons zijn die in nagenoeg vlekkeloos engels zijn in te stellen, maar Android Auto is voor mij (en waarschijnlijk vele anderen) een must.
C00P @dgtazzman8110 april 2025 23:04
Android auto werkt wel op de vivo en honor modellen
dgtazzman81 @C00P10 april 2025 23:17
Chinese ROM of global? Heb zelf een jaar of 2 geleden een Vivo gehad en die kon geen Android Auto draaien.

EDIT: blijkt dus heel recent te zijn en alleen op een beperkt aantal modellen. Misschien een verzachting van de wetgeving, kan het alleen toejuichen, Vivo toestellen zijn vaak heel interessant.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 10 april 2025 23:19]

hollabizack12 @dgtazzman8110 april 2025 23:09
Das dus niet waar. Ik heb hier een Chinese vivo x200 pro met origin os en die heeft android auto gekregen na een update. Dus het is bij sommige merken en modellen wel aanwezig.
FanaticNL @Xfade10 april 2025 23:06
Heb je enig idee hoe lang het doorgaans duurt als ze toch besluiten zo'n telefoon buiten China uit te brengen? Hoe lang duurde dat bij de Oneplus 13?

Die X8 Ultra lijkt me echt een toptelefoon. Ik zou hem graag willen hebben als hij hier gereleased wordt. En anders maar de X8 pro als die wat in prijs zakt.
Xfade @FanaticNL10 april 2025 23:17
Er zat twee maand tussen Oneplus 13 China en Internationaal.
KaiseRRuby @Felke11 april 2025 15:09
De X200 (non-ultra) mist zo ongeveer alle 4G banden die je wil hebben, neem aan dat dit niet anders is voor de Ultra. De X200 pro mini is vrijwel onbruikbaar in Nederland en als je de grens over gaat al helemaal, in stukken van Duitsland gewoon 0 bereik.
Ikbenjelly 10 april 2025 19:32
Tenminste de naam ultra waardig kwa hardware innovatie....in tegenstelling tot Samsung s22,23,24,25ultra
BabyRattle 10 april 2025 20:13
Ben ook benieuwd naar dat. Importeren en hier gebruiken zou leuk zijn als dat kan.

Vrouwlief een x2 en ik een x5 op dit moment. Wij willen upgraden maarja keuzes keuzes. Op dit moment werken ze beide nog prima afgezien de batterij want bij beide telefoons moeten we 3x per dag volledig opladen omdat die rap leeg gaat.

X2 update niet meer hoger dan Android 13
X5 heeft op dit moment Android 15

[Reactie gewijzigd door BabyRattle op 10 april 2025 20:15]

Royale de Luxe @BabyRattle10 april 2025 20:25
Als die goed werken waarom niet gewoon nieuwe batterij?
Felke @Royale de Luxe10 april 2025 21:18
Is dat voor een x5 pro mogelijk dan?
Batur @Felke11 april 2025 00:37
YouTube: Xiaomi POCO X5 Pro / Replace Battery / How to

Iemand doet het voor hoe je de batterij kunt vervangen
Mstiic @Batur14 april 2025 03:01
Dat je serieus een Xiaomi toestel deelt terwijl het om een Oppo toestel gaat :P
Batur @Mstiic15 april 2025 22:48
De namen zijn ook zo vergelijkbaar :)
Ik heb nu een video over het juiste toestel gedeeld, dus Oppo Find X5 pro
Mstiic @Felke14 april 2025 03:02
Neem contact op met de klantenservice van OPPO NL. Ze kunnen de totale kosten met je delen misschien dat het wel interessant is voor jou
Batur @Felke15 april 2025 22:46
Zo vervang je de batterij van Oppo Find X5 pro
YouTube: OPPO Find X5 Pro Teardown & Disassembly
BabyRattle @Royale de Luxe10 april 2025 21:18
De vorige keer kostte dat mij 80 euro en dat vind ik veel als je bedenkt dat je een nieuwe tel al voor 150-200 kan kopen
Royale de Luxe @BabyRattle12 april 2025 08:30
dat wel maar niet deze, ff zoeken en je bent een dikke +800 euro kwijt, dan is een batterij toch veel goedkoper en het is goed voor de groeiende berg van e-waste.

Maar snap het wel, een nieuwe kopen is minstens even leuk ;-)
sandervanzijl @BabyRattle13 april 2025 05:06
55 euro bij the phone lab. Nèt deze week laten doen. Uurtje klaar.

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