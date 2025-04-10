OPPO kondigt Find X8 Ultra aan met zelfde knoppen als iPhones

OPPO heeft de Find X8 Ultra aangekondigd, de duurste telefoon uit zijn Find X-serie van smartphones. De Ultra heeft vier 50-megapixelcamera's aan de achterkant, waaronder een hoofdcamera met 1"-sensor. De knoppen lijken op die van iPhone 16's.

OPPO Find X8 Ultra

De Find X8 Ultra heeft in plaats van de alertslider van de vorige telefoons een 'shortcutknop' op dezelfde plek met dezelfde functies als de actieknop van iPhone 16-telefoons. Daarnaast heeft de telefoon als nieuwe knop een aanraakgevoelige knop op de rechterzijkant voor bediening van de camera, waar gebruikers overheen kunnen vegen om te zoomen. Dat komt overeen met de functie van de Camera Control-knop op de iPhone 16-telefoons.

Die camera's zijn vier 50-megapixelsensors met relatief grote sensors. De hoofdcamera is een Sony LYT900, de eerste telecamera heeft een Sony LYT700 met 3x zoom en een sensoroppervlakte van 50 vierkante millimeter en de derde een Sony LYT600 met 6x vergroting ten opzichte van de hoofdcamera en een sensor van 32 vierkante millimeter. De camera met ultragroothoeklens is een downgrade ten opzichte van voorganger Find X7 Ultra, met een sensor van 16 vierkante millimeter in plaats van 32.

Het scherm is een 6,82"-oled met een resolutie van 3168x1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bijgestaan door 12GB of 16GB aan Lpddr5x-9600-geheugen. Er is minimaal 256GB en maximaal 1TB aan UFS 4.1-opslag aan boord. De accu heeft een capaciteit van 6100mAh en is bedraad op te laden met 100W en draadloos met 50W.

De telefoon komt in eerste instantie alleen in China uit. Het is onbekend of de Android 15-smartphone ook buiten dat land uitkomt. De prijs begint bij 6999 yuan, omgerekend is dat rond 750 euro, al moet daar de btw nog bij.