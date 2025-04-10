OnePlus brengt Watch 3 uit in Nederland en België na uitstel door typfout

OnePlus heeft de Watch 3 uitgebracht in Nederland en België. De smartwatch had in februari uit moeten komen, maar de fabrikant besloot de release uit te stellen vanwege een typfout op de behuizing, waardoor er 'meda in China' op stond, in plaats van 'made in China'.

OnePlus Watch 3 - meda in China

Er waren al klanten die exemplaren met de typfout hadden gekregen en die mogen ze kosteloos omruilen, zei OnePlus al eerder. Dat hoeft niet, omdat het de gebruikservaring van het horloge niet beïnvloedt. Het is bovendien tekst die nauwelijks opvalt en alleen onder het juiste licht te lezen is. OnePlus vraagt 349 euro voor zijn nieuwe Wear OS-horloge. Tweakers heeft het horloge gereviewd en een Excellent-award gegeven, mede door de goede accuduur.