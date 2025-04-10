OnePlus brengt Watch 3 uit in Nederland en België na uitstel door typfout

OnePlus heeft de Watch 3 uitgebracht in Nederland en België. De smartwatch had in februari uit moeten komen, maar de fabrikant besloot de release uit te stellen vanwege een typfout op de behuizing, waardoor er 'meda in China' op stond, in plaats van 'made in China'.

OnePlus Watch 3 - meda in China
OnePlus Watch 3 - meda in China

Er waren al klanten die exemplaren met de typfout hadden gekregen en die mogen ze kosteloos omruilen, zei OnePlus al eerder. Dat hoeft niet, omdat het de gebruikservaring van het horloge niet beïnvloedt. Het is bovendien tekst die nauwelijks opvalt en alleen onder het juiste licht te lezen is. OnePlus vraagt 349 euro voor zijn nieuwe Wear OS-horloge. Tweakers heeft het horloge gereviewd en een Excellent-award gegeven, mede door de goede accuduur.

OnePlus Watch 3

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 17:52 15

10-04-2025 • 17:52

15

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OnePlus Watch 3

vanaf € 147,49

5 van 5 sterren

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Reacties (15)

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rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile
10 april 2025 18:01
Prachtig ding! Zelf sinds februari in gebruik en ben erg echt ontzettend blij mee. Beste smartwatch die ik tot nu toe gehad heb.
johnny2000 @rens-br10 april 2025 18:06
Ja ik sinds 2 weken. Werkt allemaal heel erg fijn en gaat lang mee! De Ohealth app werkt ook best goed. Hier erg tevreden iig.

Ze komen dit jaar ook met lte modellen en een kleiner model (geschikter voor dames).
rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile
@johnny200010 april 2025 18:08
LTE model was ook mooi geweest, ben wel bang dat de prijs daarmee flink omhoog gaat en de batterijduur omlaag. We gaan het zien. Tot nu toe in ieder geval erg blij ermee.
jeroen.ijmuiden @johnny200010 april 2025 19:33
Ik ben man en zit ook wel op een kleiner model te wachten hoor. Ik hoop dat de 13T ook naar Nederland komt dan stap ik geheel over van Apple naar Android.
ucsdcom @johnny200011 april 2025 08:37
Ja ik sinds 2 weken. Werkt allemaal heel erg fijn en gaat lang mee! De Ohealth app werkt ook best goed. Hier erg tevreden iig.

Ze komen dit jaar ook met lte modellen en een kleiner model (geschikter voor dames).
Fijn dat de app nu toch flink verbeterd is, dat was eerder de enige reden om niet toe te slaan, en nu is die reden opgelost.

Wat ik mij wel afvraag: wat gebeurt er met die horloges met de verkeerde print. Ik zou namelijk best een Oneplus Watch willen hebben voor er bij, maar daarvoor is de prijs nu nog te hoog. Ik zou er echt geen bezwaar tegen hebben er een met de foute print te hebben tegen wat korting bijvoorbeeld in de outlet.
McOrmick 10 april 2025 19:38
Ik kom van een Garmin Fenix 6 en heb nu een week de Watch 3. Leuk ding, maar er is een aantal zaken waar ik maar niet aan kan wennen.

Ik erger me mateloos aan het touchscreen als er een druppel op komt, bijvoorbeeld onder de douche. Zet je middels touch het touchscreen uit dan krijg je iedere keer dat er een druppel op valt een melding dat touch uit staat. Niet smart, gewoon dom.

Als de navigatie zonder touchscreen zou werken, dan was het niet zo'n issue geweest, maar navigatie middels de kroon is totaal niet intuïtief. Een klik op de kroon opent het menu. Je zou verwachten dat een tweede klik een met de kroon-gescrolled highlighted item activeert. Nee, een tweede klik gaat terug naar de watchface... De onderste knop is geen back, maar een aparte functie.

Nee, dat doet Garmin toch echt veel beter. Ik heb jaren geleden een LG watch R gehad en vind oprecht dat WearOS niet veel beter is dan toen.

Dus .. ik weet het nog niet.
TeRanEX_ @McOrmick10 april 2025 21:52
Ik heb een Garmin Venu 2 plus. Je opmerkingen ivm touchscreen en druppels zijn exact hetzelfde bij de Venu. Ook dlhet domme lockscreen waardoor je dan niets ziet behalve een groot lock icoon
Salvatron 10 april 2025 19:45
Als je een keer "meda in China" hebt gelezen krijg je het nooit meer uit je hoofd en moet je er elke dag aan denken.
CasPI7 10 april 2025 22:44
Had de Watch 3 gepre-ordered, was even bang dat vanwegen de spel fout op de achterkant de levering uitgesteld zou worden, maar ondertussen al sinds februari in gebruik. Het is mn eerste smartwatch en kan niet klagen.
NINjak 10 april 2025 23:41
Een tip:

Via de oneplus shop, krijg je nu earbuds (OnePlus Nord Buds 3 Pro) gratis voor die 299,- eruo !

Ik kreeg ook een extra 30 euro korting bij het kopen in de App versie van de Oneplus store... maar waarom? dat kon ik niet zien en online zie ik dit niet terug.
johnny2000 @NINjak11 april 2025 07:49
Dat is idd wat ik ook heb gedaan! De buds heb ik aan m'n ouwe gegeven
Kacheman @NINjak20 april 2025 13:55
Waarschijnlijk is het dan een app-exclusive discount. Ik had ook zo'n korting op m'n OnePlus 12R
aval0ne 11 april 2025 09:29
Als je zo'n knullige fout maakt dan wil dat veel zeggen over het bedrijf en hun kwaliteitscontrole.
Joram22 @aval0ne12 april 2025 08:45
Oh en kunt u aangeven waaruit blijkt dat dit bedrijf dus geen goede kwaliteit levert? Ben erg benieuwd. Vooralsnog is de informatie die ik heb dat dit bedrijf uitstekende kwaliteit levert. De prijs kwaliteitsverhouding is veel beter als bedrijven die geen fout maken met het afbeelden van hun dure apple logo. Hey is maar wat je belangrijk vindt..
Pierre 11 april 2025 16:21
Wat een mooi ding, was toch toe aan iets nieuws na mijn oude Garmin. Omdat ik nog iets mocht uitzoeken van mijn vrouw gelijk maar gekocht net. Nu wachten tot 24 april dan komt die binnen. Ben heel benieuwd.

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