Wear OS en lange accuduur gaan meestal niet samen, maar de nieuwe OnePlus Watch 3 belooft het ruim vijf dagen uit te houden. En dat terwijl het een volwaardige smartwatch met snelle processor, groot scherm én veel sport- en gezondheidsfuncties is. Zit er een addertje onder het gras, of is dit het beste Wear OS-horloge van dit moment?

Dat OnePlus véél meer accuduur biedt dan de Wear OS-horloges van Samsung en Google zagen we vorig jaar al bij OnePlus Watch 2, het eerste horloge dat gebruik maakte van twee processors en twee besturingssystemen. De meeste achtergrondtaken worden daarbij door een zuinige processor en de eenvoudige systeemsoftware afgehandeld, terwijl de snelle processor alleen in actie komt om specifieke Wear OS-taken uit te voeren. De nieuwe Watch 3 maakt wederom gebruik van dit concept, maar heeft nu een efficiëntere processor, een groter scherm en nieuwe sport- en gezondheidsfuncties. Op het moment van publicatie vinden we het horloge in onze Pricewatch vanaf 299 euro. Dat is duurder dan de straatprijs van de nieuwste Samsung Galaxy Watch 7, maar goedkoper dan de Google Pixel Watch 3. En dat terwijl de lange accuduur de OnePlus Watch 3 mogelijk een groot voordeel geeft.

Betere hardware

De OnePlus Watch 3 maakt net als zijn voorganger gebruik van een Dual-Engine-besturingssysteem, waarbij de Snapdragon W5 Gen 1 wordt gebruikt om Wear OS te draaien, terwijl een zuinige microcontroller een veel eenvoudiger realtime operating system, ofwel rtos, draait. Dit systeem neemt alle basistaken voor zijn rekening, zoals het afhandelen van notificaties, tellen van stappen, continu meten van hartslag en zelfs slaapanalyse. Lees vooral onze review van de OnePlus Watch 2 voor meer informatie over deze hybride oplossing.

De Watch 3 gebruikt wederom een microcontroller van Bestechnic als zuinige processor. De gebruikte BES2000-serie processors worden veel toegepast in draadloze in-ears, waar energie-efficiëntie gezien de minuscule accu's in die apparaten van het allergrootste belang is. Maar zoals OnePlus vorig jaar al bewees, zijn deze chips dus ook prima geschikt om basissmartwatchfuncties af te handelen.

Voor de Watch 3 gebruikt OnePlus een nieuwe BES2800-microcontroller. Deze chip heeft volgens OnePlus tweemaal zoveel cpu- en viermaal zoveel npu-rekenkracht als de BES2700 die in het horloge van vorig jaar werd gebruikt. Bovendien moet de nieuwe chip dankzij een 6nm-productieproces ook nog eens een stuk zuiniger zijn. De 'hoofdprocessor' die het zwaardere werk verzorgt, is niet veranderd. Dit is nog altijd een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Deze komt dus alleen in actie als het écht nodig is, zoals bij het uitvoeren van Wear OS-apps en interactie met Google Assistant.