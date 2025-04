Beste allround smartwatches

Deze Best Buy Guide helpt je de beste allround smartwatch te kiezen. We focussen op modellen met uitgebreide smartfuncties en ondersteuning voor third-party apps, zoals Apple Watches en Google WearOS-horloges. Zoek je vooral een sport- en gezondheidsgericht horloge? Bekijk dan onze Smartwatch Best Buy Guide voor Sport.

Updates 7-04-2025 - We hebben de OnePlus Watch 3 toegevoegd als alternatieve keuze voor Androidgebruikers

Beste allround smartwatch voor iPhone

iPhone-gebruikers hebben beperkte keuze in allround smartwatches. Alleen Apple Watches bieden volledige functionaliteit, zoals reageren op berichten, Apple Pay, Siri en een breed appaanbod. Ze werken bovendien het best samen met iPhones. Apple levert op dit moment officieel drie verschillende modellen: de Apple Watch Ultra 2, de Apple Watch Series 10 en de Watch SE (2023). Hieronder vind je onze aanraders.

Goedkoper alternatief voor iPhone Apple Watch SE (2023), 40mm, GPS, Geweven sportbandje, Zwart (Zwart) iOS compatibel en 26,4g Prijs bij publicatie: € 250,- € 259,- bij Expert Bekijk alle prijzen De Apple Watch SE (2023) is een goedkopere versie van de Series 9, met een langzamere S8-processor, een minder helder oled-scherm zonder always-on-functie, en zonder ECG of bloedzuurstofmeting. Het mist ook een temperatuursensor, maar voor de meeste gebruikers is dit geen groot gemis. De accuduur is vergelijkbaar met de Series 9. Het grootste verschil is de ontbrekende always-on-schermfunctie. Als je hiermee kunt leven, is de Apple Watch SE een prima en goedkopere keuze.

Alternatief voor iPhone Garmin Venu 3,45mm, Zwart (Zwart) Android, iOS compatibel en 46g Prijs bij publicatie: € 396,- € 396,95 bij Belsimpel Bekijk alle prijzen Wil je geen Apple Watch, maar wel goede allround smartwatch voor de iPhone, dan is de Garmin Venu 3 een goede keuze. Op dit horloge kan je weliswaar geen Watch OS-apps installeren, maar het toont wel notificaties, werkt met Siri en heeft zeer uitgebreid sport- en gezondheidsfuncties. Voordeel van de Venu 3 is dat het horloge een relatief lange acuduur heeft, namelijk vier tot vijf dagen bij normaal gebruik.

Beste allround smartwatch voor Android-telefoons

Voor Android-gebruikers raden we Google WearOS-horloges aan, zoals die van Google, Samsung en OnePlus. Ze werken naadloos samen met Android, bieden een uitgebreid appaanbod en ondersteunen functies zoals Google Maps-navigatie direct op je horloge.

Alternatief voor Android-telefoons OnePlus Watch 3, Titanium (Zwart) Android, iOS compatibel en 49,7g Prijs bij publicatie: € 299,- € 299,- bij Mobiel.nl Bekijk alle prijzen Het sterke punt van de OnePlus Watch 3 is zijn – voor Wear OS – ongekende accuduur. Het horloge haalt met gemak zes dagen op één acculading, wat ideaal is als je het ook 's nachts draagt om je slaap te tracken. OnePlus krijgt dat voor elkaar door een extra zuinige processor te combineren met een snellere, en die twee slim te laten samenwerken. De OHealth-software vinden we minder goed dan Samsung Health, maar de software is op meerdere punten verbeterd en laat gezondheids- en sportdata nu ook makkelijk delen met andere apps als je meer analyses wilt uitvoeren. Lees de volledige review: OnePlus Watch 3 - Wear OS-horloge met ultieme accuduur

Googles eigen Pixel Watch 3 (review) raden we op dit moment niet aan. Dit compacte horloge is duurder dan onze aanraders, terwijl de accuduur van de Pixel Watch 3 beperkt is. Ook de door ons geteste Xiaomi Watch 2 Pro (review) vinden we geen aanrader vanwege de combinatie van prijs, matige accuduur én de oudere versie van WearOS waarop het horloge draait. Ook de populaire horloges van Mobvoi, zoals de TicWatch 5 Pro, raden we op dit moment niet aan, omdat deze nog op oudere versies van WearOS draaien en deze fabrikant helaas geen goede reputatie heeft over het nakomen van beloftes over software-updates.

Ben je op zoek naar een goedkoper WearOS-horloge, dan kun je zoeken naar een goede deal voor een Galaxy Watch FE, een eenvoudige versie van de Galaxy Watch die al ruim onder 150 euro te koop is.