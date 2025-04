Beste smartwatches voor sport

In deze Best Buy Guide helpen we je de beste smartwatch voor sport- en gezondheidsfuncties te kiezen. We zoeken horloges met nauwkeurige hartslag- en gps-tracking, en die inzicht bieden in slaap, stress, herstel en sportprestaties. Horloges met zowel touchscreen als knoppen hebben onze voorkeur voor betere bediening met natte of bezwete vingers. We delen onze aanbevelingen in verschillende prijsklassen. Zoek je een smartwatch met veel smartfuncties, kijk dan in onze Best Buy Guide voor allround smartwatches.

Updates 7-4-2024 - De Garmin fēnix 8 is inmiddels zover in prijs gedaald dat we deze nu als aanrader bestempelen in de prijsklasse boven de 600 euro.

Boven 600 euro

In het topsegment boven de 600 euro vind je smartwatches met luxe afwerking, zoals titanium behuizingen en krasvast saffierglas. Deze horloges bieden vaak offline kaarten, de mogelijkheid om externe sensoren te koppelen en ondersteuning voor multisportactiviteiten zoals triatlon. Garmin domineert de high-end sporthorloge markt met een breed aanbod en sterke focus op sportinzichten, herstel, trainingsbelasting en voortgang. Ze bieden regelmatige software-updates en brede ondersteuning voor externe sensoren, inclusief niet-standaardsensors.

Alternatief voor iPhone Apple Watch Ultra 2, Ocean-bandje, Zwart (Zwart) iOS compatibel en 61,4g Prijs bij publicatie: € 840,- € 816,95 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen Voor iPhone-gebruikers is de Apple Watch Ultra 2 een goede keuze, vooral omdat je alleen met Apple Watches op inkomende berichten kunt reageren. Dit is een belangrijke functie voor veel gebruikers. Voor sporters is de Ultra 2 de beste keuze door de stevige behuizing, minder kwetsbare scherm, langere accuduur en de Action-button voor eenvoudigere bediening tijdens het sporten. Apple Watches met WatchOS 10 bieden uitstekende sport- en gezondheidsfuncties, inclusief ondersteuning voor verschillende sporten en de mogelijkheid om externe sensoren te koppelen.

Tot 600 euro

Best Buy tot € 600 Garmin Forerunner 265 (Zwart) Android, iOS compatibel en 46g Prijs bij publicatie: € 507,- € 429,- bij Paradigit Bekijk alle prijzen In de prijsklasse tot 600 euro is de Garmin Forerunner 265 de beste keuze. Dit kleinere model van de Forerunner 965 heeft een amoledscherm, biedt veel sportprofielen, heeft zowel knop- als touchscreenbediening, en een accuduur van zeven dagen. Het horloge oondersteunt Garmin Pay en offline muziek via Spotify. Ten opzichte van de Forerunner 965 mist dit horloge ingebouwde kaartfunctionaliteit, Garmins Stamina-functie, die tijdens het sporten inzicht geeft in je resterende energieniveau, en weergave van de verhouding tussen acute- en langetermijntrainingsbelasting. Dit zijn wat ons betreft geen dealbreakers en dankzij zijn 100 euro lagere prijs zal de Forerunner 265 voor veel mensen de ideale balans tussen prijs en functionaliteit bieden.

Alternatieve keuze tot € 600 Huawei Watch GT 4 46mm, Zilver (Groen) Android, iOS compatibel en 48g Prijs bij publicatie: € 219,- € 140,- bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De Huawei Watch GT 4 46mm is een stijlvol horloge met een helder amoledscherm en snelle bediening. Het biedt uitstekende sport- en gezondheidsfuncties, inclusief de mogelijkheid om externe sensoren aan te koppelen, wat vaak alleen bij Garmin en Polar te vinden is. De nauwkeurigheid van de hartslagmeter en gps-registratie is hoog, en de Health-app biedt goede inzichten in slaap, stress, sport en herstel. Met een accuduur van tot tien dagen is het een aantrekkelijke keuze voor wie een stijlvol horloge zoekt met sterke sport- en gezondheidsfunctionaliteit. Lees de volledige review: Huawei Watch GT 4 - Uitstekende smartwatch met beperkingen

Tot 200 euro

Beste Buy tot € 200 Garmin Forerunner 55 (Zwart) Android, iOS compatibel en 37g Prijs bij publicatie: € 167,- € 149,34 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De Forerunner 55 heeft een energiezuinig memory-in-pixel-scherm, wat er minder fraai uitziet dan oled, maar de accuduur verlengt tot een week. Het horloge biedt veel sportfunctionaliteit voor de prijs, met nauwkeurige hartslag- en gps-registratie en ondersteuning voor verschillende sportprofielen. Het mist echter routefunctionaliteit, Garmin Pay, muziekafspeelmogelijkheden en biedt minder gedetailleerde sport- en herstelinzichten dan duurdere modellen. Ook heeft het horloge geen triatlonfunctie en geen koppeling voor powermeters, maar wel voor externe hartslagsensoren. Dankzij de lage prijs is het een uitstekende keuze voor sporters die een eenvoudig, maar effectief horloge zoeken.