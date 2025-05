Polar introduceert dit voorjaar twee nieuwe high-end sporthorloges: de Vantage V3 en Grit X2 Pro. De eerste is specifiek bedoeld voor sporters die hun prestaties en trainingsvoortgang zo goed mogelijk willen bijhouden, terwijl de stevige Grit X2 Pro gericht is op avonturiers. In beide gevallen moet je flink in de buidel tasten: de Vantage V3 kost officieel 599 euro, terwijl de Grit X2 Pro zelfs 749 euro kost. Wat krijg je voor dat geld, en hoe verhouden de horloges zich tot modellen van de concurrentie?

Polar was lange tijd een van de grote merken op de markt voor sporthorloges. Als je vijf jaar geleden om je heen keek in het startvak bij een marathon of triatlon, was de kans groot dat je daar flink wat klokjes van het Finse merk zag. Maar daarna is Polar een beetje stil blijven staan en heeft concurrent Garmin de markt voor high-end sporthorloges vrijwel geheel naar zich toegetrokken. Met de nieuwe Vantage V3 en Grit X2 Pro wil Polar daar verandering in brengen. Daarvoor worden onder andere een nieuwe ‘biosensor’, verbeterde ‘test- en sportalgoritmes’ en gedetailleerde offline kaarten met routefuncties via Strava en Komoot in de strijd gegooid. De nieuwe horloges hebben bovendien heldere oledschermen met touchbediening gekregen, terwijl de Vantage V2 en Grit X Pro minder mooie memory-in-pixelschermen gebruikten. Een nieuwe, snellere processor moet bovendien helpen om de horloges nog wat vlotter aan te laten voelen, al was de snelheid bij de vorige versies wat mij betreft geen negatief punt dat in negatieve zin opviel.

Polar Vantage V3 en Polar Grit X2 Pro

Hetzelfde, maar dan anders

We voegen de Vantage V3 en Grit X2 Pro in één review samen, omdat het feitelijk tweemaal hetzelfde horloge is, op het uiterlijk na. De horloges maken gebruik van exact dezelfde hardware en software en bieden dezelfde functionaliteit. Het onderscheid in doelgroep is wat dat betreft dus arbitrair: de Grit X2 Pro biedt bijvoorbeeld niet minder functies voor triatleten dan de Vantage V3, en die laatste is bijvoorbeeld niet minder goed te gebruiken voor avonturiers doordat de batterijduur zou verschillen of specifieke sportprofielen zouden missen. Het enige verschil zit in het ontwerp van de antenne voor gsm-ontvangst. Omdat de bezel van de Grit X2 Pro breder is, is ook de antenne anders, maar functioneel maakt dat geen verschil.