Samsung introduceerde vorige maand, zoals gebruikelijk aan het eind van de zomer, twee smartwatches. Naast de Galaxy Watch7, die een directe opvolger is van de Watch6 van vorig jaar, is er nu ook de 'Galaxy Watch Ultra', een high-end model dat de plaats inneemt van de Pro- en Classic-topmodellen van de afgelopen jaren. Met die Watch Ultra slaat Samsung echt een nieuwe weg in, zowel met het uiterlijk als met de beoogde doelgroep en functies.



De gewone Galaxy Watch7 is te koop in twee formaten, met en zonder LTE, met vanafprijzen die op het moment van schrijven uiteenlopen van ongeveer 250 tot 380 euro. De Galaxy Watch Ultra is er in één formaat, met LTE, en je kunt alleen kiezen uit drie verschillende kleuren. Wat prijs betreft zit de Watch Ultra veel hoger in de markt; op dit moment zien we hem in onze Pricewatch vanaf 580 euro. Vanwege dit enorme prijsverschil hebben wij zowel de Watch7 als de Ultra getest en zoeken we uit of de Ultra zijn meerprijs al dan niet waard is.

Samsung is een van de grootste spelers op de markt voor smartwatches en absolute marktleider binnen het WearOS-segment. Dat heeft meerdere redenen, te beginnen met de kwaliteit en functionaliteit van de horloges. Ook het uitstekende trackrecord op het gebied van software-updates en upgrades dat Samsung met de Galaxy Watches heeft, staat in schril contrast met het gebrek hieraan bij veel andere fabrikanten van WearOS-horloges. Een laatste punt is uiteraard de prijs. Door cashbacks, kortingsacties, bundels en algemene prijsdalingen zijn de Galaxy Watches vaak scherp geprijsd ten opzichte van de concurrentie. Met de Galaxy Watch7 borduurt Samsung voort op deze traditie. Het horloge is krap een maand na introductie al ruim onder de adviesprijs te koop. Daarnaast biedt Samsung de mogelijkheid om korting te krijgen bij inruil van een oud horloge, zijn er combiacties waarbij je voor een scherpe prijs een Watch7 op de kop kunt tikken en is het mogelijk om het horloge via mobiele providers met korting te kopen. Bekijk vooral het Leveringen & Prijzen-topic op het forum voor actuele acties.