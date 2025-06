Samsung Galaxy Watches krijgen slaapapneudetectie in Nederland en België

Samsung heeft zijn Galaxy Watches in Europese landen voorzien van een functie die slaapapneu detecteert. De functie verscheen vorig jaar voor het eerst op de Galaxy Watch 7, maar ontbrak nog in Europa omdat de CE-certificering nog niet rond was.

De Samsung Galaxy Watch 4 en latere modellen hebben nu onder meer in Nederland en België de mogelijkheid om slaapapneu te detecteren, maakt de fabrikant bekend. Hiervoor is een update naar Wear OS 5 of hoger vereist. Ook moet het horloge worden gekoppeld aan een Samsung Galaxy-telefoon die draait op Android 12 of hoger.

Volgens Samsung kan de slaapapneufunctie via de Health Monitor-app worden geactiveerd. De functie detecteert slaapapneu door kleine polsbewegingen van de gebruiker bij te houden, die verband houden met onderbrekingen in het ademhalingspatroon tijdens het slapen. De fabrikant zegt dat het na minstens twee achtereenvolgende nachten kan bepalen of er sprake is van matige of ernstige slaapapneu.

De slaapapneudetectie werd geïntroduceerd op de Samsung Galaxy Watch 7, die in juli 2024 verscheen, en kwam via software-updates later ook naar oudere horloges. In Europese landen was de functie nog niet beschikbaar, omdat er nog gewacht werd op de benodigde certificering. Samsung liet destijds al weten dat de slaapapneudetectie in het tweede kwartaal van 2025 in Europa beschikbaar zou komen.