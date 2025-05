Microsoft Azure-groei neemt iets af door tekort aan datacentercapaciteit

Microsoft zegt dat de omzet uit zijn Azure-clouddivisie afgelopen kwartaal met 31 procent groeide. Dat is iets minder dan het bedrijf eerder verwachtte. Volgens Microsoft komt het bedrijf datacentercapaciteit tekort om de vraag van klanten te kunnen bijbenen.

De totale cloudomzet van Microsoft groeide in het vorige kwartaal met 19 procent naar 25,5 miljard. Dat is volgens de techgigant grotendeels afkomstig uit de genoemde Azure-omzetgroei van 31 procent. Met name Azure AI-diensten droegen daaraan bij: die subtak noteerde volgens het bedrijf een groei van 157 procent ten opzichte van een jaar geleden.

De totale groei van Azure viel echter lager uit dan werd verwacht, schrijft onder andere persbureau Bloomberg. Microsoft-cfo Amy Hood verklaart dat het bedrijf de huidige vraag niet kan bijbenen met zijn datacentercapaciteit. Ze zei tegelijk dat het capaciteitstekort in het huidige kwartaal aanhoudt. Het moet opgelost zijn tegen het einde van het boekjaar, dat op 30 juni eindigt.

De totale omzet van Microsoft kwam afgelopen kwartaal neer op 69,6 miljard dollar, een toename van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De winst steeg met 17 procent naar 31,7 miljard dollar. Onder andere de Microsoft 365-diensten van het bedrijf stegen dit jaar in omzet, hoewel de Personal Computing-tak van het bedrijf 'ongeveer hetzelfde is gebleven'. De omzet uit Windows-apparaten steeg met vier procent, terwijl de omzet uit Xbox-content en -diensten met twee procent groeide.