'FTC gaat antitrustonderzoek naar Microsofts cloudpraktijken doen'

De Amerikaanse Federal Trade Commission gaat onderzoek doen naar Microsofts cloudcomputingtak. Dat zeggen ingewijden tegen de Financial Times. Het onderzoek moet bekijken of Microsoft zijn machtspositie misbruikt en daarmee de concurrentie hindert.

De FTC is van plan beschuldigingen te onderzoeken dat Microsoft zijn marktmacht rondom productiviteitssoftware misbruikt, zeggen de bronnen tegen de Financial Times. Het bedrijf zou strenge licentievoorwaarden opleggen aan klanten. Die voorwaarden zouden beperken dat klanten hun gegevens van Microsofts Azure-cloudplatform kunnen overzetten naar de platforms van concurrenten.

De toezichthouder gaat verschillende tactieken onderzoeken, schrijft de FT. Daaronder vallen het 'aanzienlijk verhogen van abonnementskosten' voor vertrekkende klanten, het in rekening brengen van hoge 'exitkosten' en het mogelijk incompatibel maken van de Office 365-producten met concurrerende cloudplatforms. De FTC heeft formeel nog geen documenten of andere informatie opgevraagd bij Microsoft, zeggen de bronnen. De FTC en Microsoft wilden niet reageren op vragen van het dagblad.

Het komende onderzoek doet denken aan een eerdere kwestie in Europa. Daarin werd Microsoft door rivalen beschuldigd van concurrentiebeperkende praktijken op de cloudmarkt. De techgigant wist toen een formeel onderzoek te voorkomen door een overeenkomst te sluiten met een Europese cloudbranchevereniging.

Onder de schikking mogen Europese cloudproviders de apps en diensten van Microsoft aanbieden op hun lokale cloudinfrastructuur. Ook krijgen ze daarbij gratis Extended Security Updates, zoals ook voor Azure-klanten het geval is. Google klaagde eerder dit jaar bij de Europese Unie over Microsofts cloudpraktijken. Dat bedrijf was niet betrokken bij de schikking, net als Amazon Web Services en AliCloud.