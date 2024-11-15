'FTC gaat antitrustonderzoek naar Microsofts cloudpraktijken doen'

De Amerikaanse Federal Trade Commission gaat onderzoek doen naar Microsofts cloudcomputingtak. Dat zeggen ingewijden tegen de Financial Times. Het onderzoek moet bekijken of Microsoft zijn machtspositie misbruikt en daarmee de concurrentie hindert.

De FTC is van plan beschuldigingen te onderzoeken dat Microsoft zijn marktmacht rondom productiviteitssoftware misbruikt, zeggen de bronnen tegen de Financial Times. Het bedrijf zou strenge licentievoorwaarden opleggen aan klanten. Die voorwaarden zouden beperken dat klanten hun gegevens van Microsofts Azure-cloudplatform kunnen overzetten naar de platforms van concurrenten.

De toezichthouder gaat verschillende tactieken onderzoeken, schrijft de FT. Daaronder vallen het 'aanzienlijk verhogen van abonnementskosten' voor vertrekkende klanten, het in rekening brengen van hoge 'exitkosten' en het mogelijk incompatibel maken van de Office 365-producten met concurrerende cloudplatforms. De FTC heeft formeel nog geen documenten of andere informatie opgevraagd bij Microsoft, zeggen de bronnen. De FTC en Microsoft wilden niet reageren op vragen van het dagblad.

Het komende onderzoek doet denken aan een eerdere kwestie in Europa. Daarin werd Microsoft door rivalen beschuldigd van concurrentiebeperkende praktijken op de cloudmarkt. De techgigant wist toen een formeel onderzoek te voorkomen door een overeenkomst te sluiten met een Europese cloudbranchevereniging.

Onder de schikking mogen Europese cloudproviders de apps en diensten van Microsoft aanbieden op hun lokale cloudinfrastructuur. Ook krijgen ze daarbij gratis Extended Security Updates, zoals ook voor Azure-klanten het geval is. Google klaagde eerder dit jaar bij de Europese Unie over Microsofts cloudpraktijken. Dat bedrijf was niet betrokken bij de schikking, net als Amazon Web Services en AliCloud.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 08:03 37

15-11-2024 • 08:03

37

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Reacties (36)

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zx9r_mario 15 november 2024 09:00
"Office 365-producten met concurrerende cloudplatforms."

Mails van SMTP servers van derden met een mail-tester score van 10/10 die in de map ongewenste mail terecht komen en van MS365 klanten niet :o
The Zep Man
@zx9r_mario15 november 2024 09:18
Microsoft is sowieso brak bezig met e-mail. Hun gratis accounts (live.com/hotmail.com) zijn nog erger. Een mailserver met 10/10 score die geen probleem heeft met het mailen met grote partijen als Google, bounced tegen de servers van Microsoft. Hun anti-spam zal wel goed werken, want als je niets ontvangt dan ontvang je ook geen spam. :+

Overigens scoort Microsoft zelf erg slecht. Anti-spamzaken missen, nog steeds geen IPv6-connectiviteit (in 2024!), ... E-mail van Microsoft is minder federatief en meer een eigen ecosysteem, om even in te haken op je laatste zin.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 november 2024 10:39]

leon0013 @The Zep Man15 november 2024 10:07
Om even in te haken op de anti-spam die goed zou werken... De laatste maand gaat er gigantisch veel door en krijg ik rustig 8-10 spam/phishing in mijn inbox.
Glashelder @leon001315 november 2024 10:16
Hier is het juist exact andersom: vrijwel alle legitieme mail komt in ongewenst en de spam komt gewoon in de inbox..

En dat in dit “AI” tijdperk :’)
Room42 @Glashelder16 november 2024 03:41
Wat ook altijd een geldig risico is dat je zelf het spamfilter hypersensitief gemaakt hebt door veel mails als spam te markeren. Daar ben ik, om die reden, zelf altijd heel spaarzaam mee. Als ik mail niet wil, blokkeer ik de mail gewoon, i.p.v. het als spam te markeren. Dat stamt uit de tijd dat ik zelf mijn mailserver hostte, ik zag de statistieken ombuigen op het moment dat ik het verkeerd trainde.
The Zep Man
@Glashelder15 november 2024 10:38
Hier is het juist exact andersom: vrijwel alle legitieme mail komt in ongewenst en de spam komt gewoon in de inbox..
Dan is de oplossing toch simpel? Een volledige negatieve correlatie is ook een prima bruikbare correlatie. Hernoem de "inbox" folder naar "ongewenst" en andersom. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 november 2024 10:40]

Glashelder @The Zep Man15 november 2024 16:10
:P
Alex3 @Glashelder15 november 2024 14:10
Zelfs de mails van Microsoft over het Windows insider program kwamen bij mij altijd in de spambox terecht.
Mit-46 @leon001315 november 2024 11:09
Mijn ervaring is dat wanneer dit gebeurd het een kwestie van tijd is totdat in het nieuws duidelijk wordt gemaakt welk bedrijf een datalek heeft.
cracking cloud @The Zep Man15 november 2024 11:31
Ik heb een betaald office abonnement maar meer dan de helft van mijn outlook map komt in de spamfolder.
Ook van energiemaatschappij, bank, leasemaatschappij etc
TomPé @cracking cloud15 november 2024 15:29
Dat ligt aan deze bedrijven zelf. Die dienen zelf ook SPF DKIM en DMARC in te stellen.
Zelfs grote firma's weten of doen dit niet tot slecht.
cracking cloud @TomPé15 november 2024 17:09
Als je de headers checkt staat alles goed
TomPé @cracking cloud15 november 2024 17:25
Daarin kun je als het goed is ook de reden vinden waarom deze emails uiteindelijk wel in de spamfolder terrecht komen.

Paar opties;
Blacklisted sending mailserver
Bad IP reputation sending mailserver
Lijst met veilige of onveilige domein en/of emailadressen configuratie in je eigen mailaccount

Waarschijnlijk heb je de headers al geanalyseerd via onderstaande tools, zo niet, probeer dat eens.
https://mha.azurewebsites.net
https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx
-Dream @The Zep Man15 november 2024 11:21
Ik heb een tijd lang Outlook.com gebruikt als privé mailadres, maar ben al een tijdje bezig om alles te verplaatsen naar zelfhosting. Juist omdat Microsoft een super slechte spamfilter heeft voor consumenten. Voor Office 365 is dat overigens anders.

Het heeft best wat moeite gekost, maar ik kan nu ook gewoon naar Microsoft adressen mailen zonder problemen. Een aantal verzoeken tot whitelisting later pas, maar oké. Overigens kan ik buiten alle dingen die internet.nl tests je aanraden ook een DNS whitelist aanraden.
Gunneh @The Zep Man15 november 2024 11:49
Ik gebruik Hotmail en kan je verzekeren, ik ontvang alles goed...te goed...
Soms heb ik periodes waarin het lijkt alsof ze lukraak hun anti-spam gewoon uitzetten en dan komt duidelijke spam en phishing in mn gewone Inbox
TomPé @The Zep Man15 november 2024 15:28
En heb je zelf je domein goed ingericht met SPF DKIM en DMARC?
Dan zou je namelijk geen issues mogen hebben.

Wij beheren veel office 365 omgevingen en alles werk fijnloos, alle spam wordt tegengehouden of in quarantine gezet of zelfs verwijderd (afhankelijk van je SPF en DMARC policy).

Al het overige wordt netjes doorgelaten, maar daarvoor dien jezelf ook zaken in te regelen!
killercow @zx9r_mario15 november 2024 09:13
Exact. Microsoft doet uberhaupt geen mail volgens de protocollen. ze doen mail + hun eigen meuk.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@killercow15 november 2024 12:27
Geen mail volgens de protocollen? Onzin. Als je geen standaard protocollen 'praat' is emailen met de buitenwereld niet mogelijk.
killercow @Bor15 november 2024 17:39
verklaar anders even in welke standard winmail.dat voor komt.
Of waarom ze zelf geen ipv6 doen
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@killercow15 november 2024 17:55
Ipv6 is een netwerk protocol, dat staat los van email protocollen. Winmail.dat heb ik al tijden niet meer gezien en heeft an sich ook niets met email protocollen van doen.
killercow @Bor16 november 2024 09:39
Winmail.dat komt met grote regelmaat bij default uit exchange servers, en ook uit de cloud oplossing, omdat dit als standaard verpakkingsmeteriaal wordt gebruikt voor wat Microsoft email meent te noemen.
Maargoed, geloof niet mij, maar MS zelf:
https://learn.microsoft.c...cify-email-message-format

[Reactie gewijzigd door killercow op 16 november 2024 09:43]

Jim80 @zx9r_mario15 november 2024 11:28
Ik heb 4 jaar geleden voor exact dit probleem een topic gestart. Het is nog steeds geen haar beter.
Dit is puur machtsmisbruik en hun support heeft er geen oren naar. Het zal moeten duren tot het hun geld kost.
Superstoned @Jim8016 november 2024 09:43
Het punt is dat het geld oplevert, dit soort dingen is strategisch. Je moet in hun ecosysteem zitten of pijn lijden. Waarom is het lezen van office documenten lastig als je Microsoft Office niet gebruikt? Zelfde verhaal.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@zx9r_mario15 november 2024 12:24
Sowieso is een smtp score van 10/10 niet echt iets maar een score die per test verschilt. Daarbij kan je op smtp niveau alles goed geregeld hebben maar kan de inhoud van email nog steeds ongewenst zijn, malware bevatten, uit spam of phishing bestaan etc. Daar zegt zo'n test helemaal niets over.
thunder7 15 november 2024 08:21
'aanzienlijk verhogen van abonnementskosten' voor vertrekkende klanten - Ik kan het op de bron niet nalezen (paywall) maar dit is een hele vreemde zin.
aikebah @thunder715 november 2024 08:33
Als je nagaat dat Microsoft een Office pakket heeft dat door vrijwel ieder softwarepakket als enige ondersteund wordt voor allerlei integraties valt dat wel mee. Het artikel gaat over Microsoft Cloud (Azure) waarin je datacentercapaciteit en overige softwarediensten kunt huren voor overige bedrijfs-IT. Die zin lees ik dus als: Office+Azure geeft je een flinke korting op de abonnementskosten van Office (en Office wil een bedrijf vaak genoeg alsnog wel blijven gebruiken, ook als ze overige datacenter behoeftes gaan vervullen met de cloud van Google, Amazon of providers buiten deze 3 grootmachten)

[Reactie gewijzigd door aikebah op 15 november 2024 08:36]

hollanderr @aikebah15 november 2024 08:54
Nagenoeg alle grote bedrijven zullen met Microsoft een meerjarige "Enterprise Agreement" hebben over de af te nemen licenties en Azure diensten. Hierbij gaat het echt om flinke kortingen tot wel 50-60%.
Kan me zo voorstellen dat als een bedrijf aankondigt over te willen stappen van Azure naar de concurrent dat Microsoft niet meer zo in de meewerk modus zit om de hoge kortingen voort te zetten bij de jaarlijkse verlenging van de EA, aangezien deze vaak op basis van langdurige commitment worden afgegeven.

[Reactie gewijzigd door hollanderr op 15 november 2024 08:55]

Wannial @hollanderr15 november 2024 10:48
Inderdaad. Vaak wordt een korting gegeven door het afnemen van commitments. Als je ineens *insert random miljoenen bedrag* niet meer afneemt in azure, dan zulke kortingen die op die afname gebaseerd zijn vervallen.

Dus de zin dat msft het voor klanten duurder maakt vind ik erg raar. Klant voldoet niet meer aan de voorwaarden om de korting te ontvangen dus die vervalt. En klant betaalt msrp prijs.

Dit gebeurt bij elk bedrijf?


Disclaimer, ik werk bij Microsoft in een technische rol, ik heb niets met contracten, kortingen of prijzen te maken.
toxict @Wannial15 november 2024 11:08
Als ik bij Interpolis meerder verzekeringen afneem, krijg ik meer korting...
Dat is toch hetzelfde?

Zie het probleem niet.
Lord Anubis @toxict15 november 2024 11:49
Beetje retorisch; Maar vervalt de korting niet als je een of meerdere producten opzegt? Geldt dat dan wel of niet met terugwerkende kracht?
killercow 15 november 2024 09:15
Ondertussen kiest onze overheid er voor om zn data juist in die MC cloud te gaan stallen, want wat kan er mis gaan.

https://berthub.eu/articl...ale-keuze-voor-microsoft/
PacinoAllstars 15 november 2024 11:03
Ik vind dat er nog wel veel open voor is interpretatie en kritiek. Zo is het niet duidelijk wat de precieze bezwaren zijn tegen Microsofts praktijken en of deze gebaseerd zijn op concrete klachten of meer op voorzichtigheid van de toezichthouder.

Bovendien, de effectiviteit van dergelijke onderzoeken in de techwereld is altijd een punt van discussie. Gaat dit echt leiden tot een eerlijker speelveld, of zijn het vooral langdurige, juridische processen die uiteindelijk weinig verandering zal brengen? En dan heb je ook nog de kwestie van innovatie, er is regulering nodig om monopolies te voorkomen, maar het belemmert ook de vooruitgang in de sector.

Wat misschien nog interessanter is, is de politieke context. Met de terugkeer van Donald Trump terugkeer naar het Witte Huis en invloedrijke figuren zoals Elon Musk in zijn omgeving, is het niet ondenkbaar dat er veranderingen komen in de leiding van de FTC. Lina Kahn, de huidige voorzitter zal dan vervangen worden (is al reeds gezegd door Musk zelf op X), wat de kans groot maakt dat dit onderzoek naar Microsoft zal worden afgezwakt.
CAPSLOCK2000
@PacinoAllstars15 november 2024 13:53
Bovendien, de effectiviteit van dergelijke onderzoeken in de techwereld is altijd een punt van discussie. Gaat dit echt leiden tot een eerlijker speelveld, of zijn het vooral langdurige, juridische processen die uiteindelijk weinig verandering zal brengen?
Dat is waar, maar dat is geen reden om het niet te doen want dat helpt zeker niet. Ik denk dat het inderdaad weinig direct effect heeft en vooral op de lange termijn een waarschuwende invloed heeft. Het lost het probleem niet op maar zorgt dat we minder snel afglijden.
En dan heb je ook nog de kwestie van innovatie, er is regulering nodig om monopolies te voorkomen, maar het belemmert ook de vooruitgang in de sector.
Juist omgekeerd, een monopolie hoeft niet te innoveren want er is geen druk van concurrenten die een iets beter product hebben. De prijs zal stijgen en de kwaliteit dalen, klanten kunnen realistisch gezien toch niet weg. In de consumentenwereld noemen we dat tegenwoordig 'enshitification' maar zakelijk gaat het precies hetzelfde. Klanten worden binnengelokt met goedkope of zelfs gratis licenties die het bedrijf alleen kan aanbieden omdat het miljarden in de oorlogskoffer heeft zitten. Kleinere partijen houden dat niet vol en gaan failliet of moeten zichzelf laten uitkopen.

Innovatie is duur en riskant. Andere manieren om de winst te verhogen zijn aantrekkelijker voor aandeelhouders, zoals bezuinigen op personeel. Een andere populaire strategie is start-ups opkopen zodra ze succesvol zijn om te voorkomen dat ze groot genoeg worden om echt te kunnen concurreren. Niet eens met het doel om die innovatie zelf te gebruiken maar vooral om te voorkomen dat er concurrentie ontstaat.
Als iemand z'n product niet wil verkopen dan wordt het nagebouwd en naar klanten toe geforceerd via integraties.

Heel af en toe lukt het iemand om korte termijn een nieuwe markt aan te boren en dan komen de techreuzen die het opkopen of nabouwen.

Een voorbeeld is Zoom vs Teams in de C19-tijd. Zoom had goud in handen en is toch in een paar maanden door Teams van de markt gedrukt. Niet omdat Teams op dat moment zo'n goed product was.
OpenAI zit nu in de situatie dat ze iets unieks hebben en toch marktaandeel kwijt raken aan de techreuzen die het proberen te imiteren.

Een monopolie in stand houden is goedkoper dan innoveren.
Wat misschien nog interessanter is, is de politieke context. Met de terugkeer van Donald Trump terugkeer naar het Witte Huis en invloedrijke figuren zoals Elon Musk in zijn omgeving, is het niet ondenkbaar dat er veranderingen komen in de leiding van de FTC. Lina Kahn, de huidige voorzitter zal dan vervangen worden (is al reeds gezegd door Musk zelf op X), wat de kans groot maakt dat dit onderzoek naar Microsoft zal worden afgezwakt.
Ik vrees dat je gelijk hebt en dat de FTC wordt afgebroken en/of ingezet tegen politiek en zakelijke vrijanden van het regime. Maar ook hier is angst voor de toekomst geen goede raadgever, we moeten uitgaan van het beste. Mijn hoop (nou ja) is dat Musk z'n aandacht vooral gaat richten op ruzie maken met TikTok en andere Twitter-concurrenten.
Het gaat misschien wat ver om te zeggen dat het goedkoper efficiënter is om minister te worden dan om Twitter te laten innoveren maar de gedachte dringt zich op.
i-res 15 november 2024 13:56
Het gaat om het bundelen van de Client Access Licenses met O365 en andere producten. De CALS zijn gratis met O365. Maar als de klant de CALS wil gebruiken voor Windows Servers die op AWS of GCP draaien dan wordt de CAL even duur als de O365 licentie. Dus klanten die voor technische redenen naar AWS of GCP willen gaan voor een project worden serieus gestraft. Het zijn de klanten die bij AWS en GCP zijn gaan klagen hierover.
Mosterd 15 november 2024 09:11
Azure rekent torenhoge egress fees als jij je data eruit wilt verhuizen, erin kost dit niet even veel. Dat doen meerdere cloud platformen maar is eigenlijk niet uit te leggen vanuit een bandbreedte-kosten view, ja je mag je eigen prijzen bepalen maar een FTC wil dan wel weten hoezo.
hasseroderman @Mosterd15 november 2024 09:24
Sinds enige tijd niet meer: Azure now offers free egress for customers leaving Azure when taking their data out of the Azure infrastructure via the internet to switch to another cloud provider or an on-premises data center.

https://azure.microsoft.c...ternet-when-leaving-azure

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