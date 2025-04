Analistenbureau: Xiaomi nadert Apple en Samsung op wereldwijde smartphonemarkt

Xiaomi nadert in aantal geleverde smartphones Apple en Samsung op de smartphonemarkt, zo heeft analistenbureau Canalys becijferd. De Chinese fabrikant komt tot een aandeel van 15 procent, tegenover 16 procent voor Apple en 18 procent voor Samsung.

Daarmee blijft Samsung marktleider, maar de voorsprong op de concurrentie is kleiner dan in de afgelopen jaren, blijkt uit de cijfers van Canalys. De cijfers gaan over de lentemaanden van dit jaar. Tegenover dezelfde periode vorig jaar verloren Apple en Samsung iets aan marktaandeel, terwijl Xiaomi won. Transsion en vivo volgen als nummers 4 en 5 met ieder 9 procent marktaandeel.

De gehele markt groeide met 12 procent. Daarmee was dit het derde kwartaal op rij dat de smartphonemarkt groeide ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is al jaren niet gebeurd, omdat de leveringen jarenlang terugliepen door afgenomen vraag en chiptekorten. Volgens Canalys leverden alle fabrikanten bij elkaar 288 miljoen smartphones.