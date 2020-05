Gerucht: Apple werkt aan iPad mini met groter scherm

Apple zou werken aan een iPad mini met groter scherm voor release begin volgend jaar. Dat zegt de bekende analist Ming-Chi Kuo van TF Securities. Ook zou er een reguliere iPad komen met 10,8"-scherm, aldus de analist.

De iPad met 10,8"-scherm vervangt wellicht de huidige iPad met 10,2"-scherm of iPad Air met 10,5"-scherm, aldus MacRumors op basis van een inschatting van Kuo. Het is onduidelijk of de behuizing groter is of de bezels kleiner dan huidige iPads. De iPad met 10,8"-scherm zou voor het einde van het jaar moeten uitkomen.

De iPad mini zou dan volgend jaar moeten volgen en een scherm hebben tussen 8,5" en 9". Behalve kleinere bezels heeft de tablet vermoedelijk ook een grotere behuizing nodig. Met het verkleinen van de bezels komt de iPad mini uit op een scherm van rond 8,2". Het is onduidelijk of het zou gaan om een tablet met miniled-scherm.

Kuo vermeldt ook dat de ar-headset van Apple in 2022 uitkomt, iets dat uit eerdere geruchten ook naar voren kwam. Apple heeft niet gereageerd op de informatie. De laatste iPad is van het najaar van 2019, terwijl de laatste iPad mini uitkwam in het voorjaar van 2019.