Mophie presenteert powerbank die draadloos of met Lightning opgeladen kan worden

Mophie heeft een powerbank gepresenteerd die gebruikers kunnen opladen met een draadloze lader die Qi ondersteunt. Ook heeft de powerbank input via Lightning, waardoor de powerbank op te laden is met dezelfde kabel als iPhones en iPads.

Het is daardoor mogelijk om de powerbank op te laden op een draadlozer lader, en door de ingebouwde Qi-lader een ander apparaat tegelijkertijd draadloos te laden door hem bovenop de powerbank te leggen, claimt Mophie. Daarnaast heeft de powerbank input en output via usb-c en kan het andere apparaten opladen met 18W. In totaal zijn er twee apparaten tegelijk op te laden met de powerbank; eentje bedraad en eentje draadloos. De Powerstation Wireless XL heeft een 10000mAh-accu aan boord.

Het apparaat is met 14,4x7,3cm minder lang dan en ongeveer even breed als veel smartphones, al is hij met 19mm wel dikker dan veel telefoons. Hij weegt 280 gram. Met zijn Lightning-input en -output lijkt hij vooral gericht op iOS-gebruikers. De powerbank komt deze week uit en kost 110 euro.