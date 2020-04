PUBG-consolespelers klagen over introductie van bots in multiplayerrondes

Spelers van PlayerUnknown's Battlegrounds op de Xbox One en PlayStation 4 klagen veel over de recente introductie van bots in multiplayerrondes. De bots zouden nogal saai zijn om tegen te spelen en soms wemelt het ervan.

Op Reddit staan talloze vrij recente topics waarin spelers steen en been klagen over de bots. Zo is er een speler die stelt dat er meer dan zeventig bots aanwezig zijn in lobbies waarin plek is voor maximaal honderd spelers. De speler klaagt dat hij nauwelijks echte spelers tegenkomt, mede doordat de bots niet vanaf de eerste minuut op het speelveld aanwezig zijn. Hij beschrijft dat ze pas na ongeveer vijf minuten in de buurt van spelers spawnen en dat ze ook geen uitdaging vormen, omdat ze in rechte lijnen lopen of volledig stilstaan. Volgens spelers zijn de bots te herkennen aan hun generieke namen en de toevoeging van het underscoreteken.

Een andere speler erkent op het forum van Resetera dat de bots 'vreselijk' zijn, waarbij hij ook aanstipt dat je er niet aan kunt ontkomen. Bots zijn alleen bedoeld voor de casual rondes, waarbij ranglijsten niet aan de orde zijn. In ranked wedstrijden komen geen bots voor. De speler stelt echter dat ontwikkelaar PUBG Corp. heeft besloten om de bots al te introduceren voordat de ranked-optie beschikbaar is. Hij begrijpt ook niet waarom bots eigenlijk nodig zijn. Volgens hem is het spel nog populair genoeg om lobbies te kunnen vullen met honderd spelers van vlees en bloed.

De introductie van bots was een feit met de recente update 7.1 voor de consoles. Daarin legt de ontwikkelaar uit dat PlayerUnknown's Battlegrounds meedogenloos kan zijn en dat nogal wat spelers dat waarderen, maar PUBG Corp. stelt dat er ook veel spelers zijn die hierdoor al snel het loodje leggen zonder dat ze ook maar iemand schade hebben kunnen toebrengen. "Om deze spelers te helpen zich de unieke PUBG-mechanismen en -eigenschappen eigen te maken, introduceren we bots", schreef de ontwikkelaar. De verhouding bots en menselijke spelers is volgens PUBG Corp. dynamisch. Deze zou zich automatisch aanpassen aan de vaardigheden van spelers en de omvang van de groep spelers in elke regio.